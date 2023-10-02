عشرات المصابين في حريق ضخم بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "حريق ضخم يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر", المدة 1,08 01:08 التعليق على الفيديو، حريق الإسماعيلية: حريق ضخم يلتهم مبنى مديرية الأمن مخلفاً عشرات الإصابات

2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 08:40 GMT آخر تحديث قبل 7 دقيقة

أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق ضخم شب بمديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت السلطات رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين، ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ 50 سيارة إسعاف وبطائرتين عسكريتين إلى المبنى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه جرى نقل 26 مصابا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مقاطع فيديو مبنى مديرية الأمن وقد أتت عليه النيران. وأفادت مصادر في الدفاع المدني بأن النيران تسببت في انهيار أجزاء من المبنى.

ويعدّ المبنى الضخم، الذي يقع في منتصف مدينة الإسماعيلية، مقرا للقيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنه مأهول بعناصر الشرطة على مدار الساعة.

وكلّف وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، مطالبا بمراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن رجال الإطفاء حاولوا أن يسيطروا على الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن المهمة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.

ولا تعدّ الحرائق المدمرة بالأمر النادر في مصر؛ وذلك بسبب ندرة تطبيق قواعد السلامة في المنشآت، فضلا عن بطء استجابة أجهزة الطوارئ.