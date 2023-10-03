بالفيديو: وزير إسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية
بالفيديو: وزير إسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن وزير الاتصالات شلومو كرعي، أدى طقوسا تلمودية، وصلوات ما يسمى "عيد العرش" في الرياض.
وكان الوزير وصل إلى العاصمة السعودية على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست دافيد بيتان.
ونشر الوزير عبر قناته على "تيغرام" صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.
و"كرعي" هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية خلال أقل من أسبوع، بعدما وصل الثلاثاء الماضي وزير السياحة حاييم كاتس ووفد مرافق له إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة "علنيا" وفق قناة "كان" العبرية.