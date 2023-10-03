بالفيديو: وزير إسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "وزير اسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية", المدة 0,36 00:36 التعليق على الفيديو، التطبيع مع اسرائيل: وزير اسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية

بالفيديو: وزير إسرائيلي يؤدي طقوساً تلمودية في السعودية

قبل ساعة واحدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن وزير الاتصالات شلومو كرعي، أدى طقوسا تلمودية، وصلوات ما يسمى "عيد العرش" في الرياض.

وكان الوزير وصل إلى العاصمة السعودية على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست دافيد بيتان.

ونشر الوزير عبر قناته على "تيغرام" صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.