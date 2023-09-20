إعصار دانيال: مقابر جماعية في درنة عقب الفيضانات التي ضربت ليبيا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""من الصعب إيقاف الدفن الجماعي في ظل تزايد أعداد الضحايا"", المدة 2,54 02:54 التعليق على الفيديو، إعصار دانيال: مقابر جماعية في درنة بعد الفيضانات التي شهدتها ليبيا

إعصار دانيال: مقابر جماعية في درنة عقب الفيضانات التي ضربت ليبيا

قبل 17 دقيقة

أعدت فرق الإغاثة في ليبيا مقابر جماعية لدفن المئات من الجثث التي انتُشلت جراء الفيضانات العارمة التي دمرت مناطق في مدينة درنة الساحلية الواقعة شرقي البلاد.

وأجبرت الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال الكثيرين على النزول إلى الشارع، والمشاركة عمليات الإغاثة والدفن.

وقال أحد المتطوعين في عمليات الدفن بمقبرة مرتوبة الواقعة شرقي مدينة درنة، لبي بي سي، إنه من الصعب إيقاف الدفن الجماعي الآن في ظل تزايد أعداد الضحايا التي يتم انتشالها، إلا أنه جاري دفن الجثث المجهولة في مقبرة منفصلة مع وضع أكواد لتسهيل سحب عينات والتعرف على ذويها لاحقا.

يأتي هذا فيما دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات، في مقابر جماعية.