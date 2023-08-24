انضمام السعودية ومصر والإمارات لعضوية مجموعة بريكس

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة لقادة دول أعضاء بريكس

قبل 52 دقيقة

انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وقال رامابوزا أمام القمة: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس". وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024".

هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام، وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة ومعايير قبول أعضاء جدد.

لكن رامابوزا قال، إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

تقدمت عشرون دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم الخميس.

عملة "بريكس" الموحدة مقابل الدولار

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة من الأرشيف لأوراق الدولار

ترى الدول الأعضاء أن عملة "بريكس" التي لا تزال تحت التطوير يفترض أنها تسمح لدول المنظمة بفرض سيادتها الاقتصادية أمام الدولار وتقليل اعتماد اقتصادات العالم على نظام الدولار المهيمن.

في مارس/آذار 2023، قال ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في نيودلهي إن روسيا تقود الآن تطوير عملة جديدة، سيتم استخدامها للتجارة عبر الحدود من قبل دول البريكس.

كانت روسيا أول دولة تصادق على اتفاقية لإنشاء "تجمع احتياطي" من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليون دولار، هذا التجمع، المعروف باسم ترتيب الاحتياطيات الطارئة، هو في الأساس مخزن للعملات الأجنبية يمكن لأي دولة من دول البريكس الانغماس فيها إذا احتاجت إلى ذلك.

في رسالة غير مباشرة، قالت جنوب أفريقيا إن تحالف بريكس يمكن أن يتوسع هذا العام ليصبح بريكس بلس.

تحاول الدول الأعضاء من خلال هذه العملة أن تضغط على الدولار الأمريكي، وأن تنهي اعتماد الدول النامية على الدولار. وتأمل الدول أن يصبح اقتصاد العالم متعدد الأقطاب ويميل النظام المالي العالمي من الغرب إلى الشرق.

ما هي الدول التي طلبت الانضمام لـ"بريكس"؟

تفيد التقارير بتلقي تحالف بريكس رسمياً طلبات من 25 دولة للانضمام إلى الكتلة.

الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام هي أفغانستان والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمكسيك ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسنغال والسودان وسوريا والولايات المتحدة، والإمارات وتايلند وتونس وتركيا وأوروغواي وفنزويلا وزيمبابوي.

قمة بريكس تبدأ اليوم وتوسيع المجموعة على رأس الأجندة 22 أغسطس/ آب 2023