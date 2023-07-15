التونسية أنس جابر تسعى لكتابة التاريخ في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأمل أنس جابر أن تفوز بالبطولة التي حلّت وصيفة فيها العام الماضي

Author, صونيا أوكسلي

Role, بي بي سي الرياضية – ويمبلدون

قبل ساعة واحدة

قبل عام، كان لدى أنس جابر صورة لكأس ويمبلدون للسيدات على شاشة هاتفها.

قامت بمحوها بسرعة بعد أن خسرت البطولة، ولكن لديها فرصة أخرى يوم السبت عندما تواجه ماركيتا فوندروسوفا في النهائي (14:00 بتوقيت غرينتش).

وتأمل التونسية صاحبة الشعبية أن تثبّت ثالث بطولة كبرى لها الحظ، لأنها تسعى لأن تكون أول امرأة أفريقية أو عربية تفوز بلقب إحدى بطولات التنس الكبرى فردي "غراند سلام".

وقالت "آمل أن أتمكن من صنع التاريخ ليس فقط لتونس ولكن لأفريقيا".

كما هو الحال في العام الماضي، تتجه جابر المصنفة السادسة إلى نهائي السيدات بصفتها المرشحة الأوفر حظا. تواجه الفتاة البالغة من العمر 28 عاما فوندروسوفا، في المرتبة 42 وتهدف أيضا إلى كتابة التاريخ، إذا ما أصبحت أول امرأة غير مصنفة ترفع طبق فينوس روزووتر.

كانت فوندروسوفا، البالغة من العمر 24 عاما، في لندن كسائحة يلف معصمها قالب جبس عندما خسرت جابر أمام إيلينا ريباكينا العام الماضي، بعد الجراحة التي أبعدتها عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

وقالت فوندروسوفا "أنا ممتنة لوجودي هنا. إنه لمن الجنون أن يحدث هذا".

احتلت التشيكية المركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة 2019 عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، لذا هي مثل جابر، التي خسرت في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد شهرين من خيبة أملها في بطولة ويمبلدون، لديها خبرة سابقة في نهائيات غراند سلام.

جابر سوف "تتعلم" من العام الماضي

يذكر أن لاعبا واحدا فقط من القارة الإفريقية فاز بلقب الفردي في البطولات الأربع، وهو يوهان كريك من جنوب إفريقيا في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1981. كما فاز كريك بالبطولة مرة أخرى بعد عام، على الرغم من أنه بحلول ذلك الوقت كان يمثل الولايات المتحدة.

في الوقت الذي تسعى فيه جابر إلى أن تصبح أول امرأة تحقق بطولة من القارة، كان دافعها الانتقام في ويمبلدون.

كانت الكازاخية يلينا ريباكينا واحدة من أربع بطلات في البطولات الأربع الكبرى اضطرت جابر للفوز عليهن في طريق صعب للوصول إلى النهائي، بعد أن تجاوزت أيضا حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أرينا سابالينكا، الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون، وبيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة 2019.

تقول عندما يتعلق الأمر بالمباراة النهائية، لا فرق سواء كنت ستواجه بطلا كبيرا أم لا.

قالت جابر "أعتقد أن النهائي هو نهائي.. من يستطع التعامل مع تدفق المشاعر، فالشخص الذي سيكون أكثر استعدادا في الملعب، سيفوز بالتأكيد في تلك المباراة".

وجاء وصول جابر إلى نهائي كبير آخر في موسم توقف، تعرضت فيه لإصابة وخضعت لعملية جراحية بسيطة في الركبة.

بطريقة نموذجية بالنسبة للاعبة تُعرف باسم "وزيرة السعادة" في الوطن، فهي ترى الإيجابيات من تلك المشاكل وخيبات الأمل في العام الماضي.

وقالت "علّمتني (الإصابات) كيف أتحلى بالصبر الشديد وأن أقبل ما حدث لي ... لأنه كان خارجا عن إرادتي".

"أعني، إذا أخبرتني أنك (ستتعرض) للإصابة وستكون في نهائي ويمبلدون، فسأخوضها".

تأمل جابر، التي حازت عروضها على الإعجاب، أن تكون محظوظة للمرة الثالثة.

وقالت "سأتعلم الكثير ليس فقط من نهائي ويمبلدون ولكن أيضا من نهائي أمريكا المفتوحة، وسأبذل قصارى جهدي.. ربما كان هذا العام يدور حول المحاولة مرتين وتصحيح الأمر للمرة الثالثة".

وربما لتجنب أشياء تجلب الحظ العاثر، كشفت هذا العام عن ما هو موجود على شاشة قفل هاتفها لتحفيزها هذه المرة، قائلة للصحفيين "ستعرفون بعد النهائي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فوندروسوفا في المرتبة 42 عالميا

أما فوندروسوفا فقد مرت باختبارات صعبة في الجولتين الماضيتين، عندما أطاحت بالمصنفة الرابعة الأمريكية جيسيكا بيغولا في ربع النهائي قبل أن تفوز بمجموعتين على إيلينا سفيتولينا. وجاء الفوز الأخير أمام حشد في الملعب الرئيسي، الذين استثمر عاطفيا في سباق سفيتولينا الأوكراني الذي جاء بعد تسعة أشهر من إنجاب طفل وعلى خلفية الحرب.

ويعد وصولها النهائي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبات التنس التشيكيات اللواتي وصلن إلى نهائيات غراند سلام، مع تسع نهائيات كبرى في الفردي سيدات في السنوات العشر الماضية.

لكن العشب ليس الأفضل بالنسبة لها وبالتأكيد ليست الأرضية الذي كانت تتوقع أن تفوز عليها بلقب كبير.

قالت فوندروسوفا "عندما كان (السطح) رمليا أو قاسيا، ربما أقول، نعم، ربما يكون ذلك ممكنا.. لكن العشب كان مستحيلا بالنسبة لي".

كان وصولها إلى النهائي غير متوقع لدرجة أنها طلبت من زوجها البقاء في المنزل في براغ لرعاية قطتهما فرانكي.

لقد غيرت رأيها الآن.

قالت "لقد أرسلنا رسالة نصية إلى جليسة القطط لكي تأتي إلى منزلنا.. هو (الزوج) سيأتي غدا".

تحليل نهائي - "مثير جدا للاهتمام"

وقالت تريسي أوستن المصنفة الأولى عالميا سابقا على شاشة بي بي سي في ويمبلدون "هذا هو التخصص الذي تريده (جابر). لقد وضعت ويمبلدون فوق كل شيء آخر. هذا ما أرادته طوال مسيرتها المهنية منذ أن كانت طفلة صغيرة".

"في العام الماضي كانت (حظوظها) إما 50-50 أو (فوز) ريباكينا مع القليل من التفوق. لكنها الآن ضد فوندروسوفا، المرتبة 42 في العالم، غير مصنفة، أول لاعبة نهائي غير مصنفة منذ 60 عاما".

"تذكر أنه في ربع النهائي، خسرت فوندروسوفا 4-1 في المجموعة النهائية (ضد بيغولا) وقلبت ذلك بطريقة ما. لقد وصلت إلى نهائي واحد من قبل، رولان غاروس قبل بضع سنوات، سيكون الأمر ممتعا للغاية".

وقالت مارتينا نافراتيلوفا، بطلة ويمبلدون لتسع مرات في الفردي على قناة بي بي سي في ويمبلدون "لقد فازت (فوندروسوفا) بأربع مباريات فقط على العشب في مسيرتها المهنية (قبل هذين الأسبوعين) وكانت موجودة منذ ستة أو سبعة أعوام. لذلك من المدهش حقا أنها لم تقدّم أداء أفضل".

"(ضد سفيتولينا) كانت تلعب بكل طاقتها وبدا أنها مخضرمة في اللعب على الملاعب العشبية".