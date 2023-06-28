فجر السعيد تنتقد المرجعية في النجف الأشرف ثم تعتذر… فما القصة؟

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قبل 37 دقيقة

عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل إلى الواجهة من جديد، ولكن من بوابة العراق هذه المرة.

وانتقدت الإعلامية الكويتية المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد إعلان مكتبُ المرجع آية الله علي السيستاني.، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان مقتضب "الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023م) هو الأول من شهر ذي الحجة، لعام 1444 للهجرة".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.

وتعليقا على بيان المرجعية الدينية في النجف الأشرف، قالت فجر السعيد: "قولوله الحج بالسعودية والحج يمشي على توقيت السعودية، حرام رجال عود وماقام يركز عدل، يمكن ما يدري ان الحج في السعودية، وبالتالي الحاج منربط بالسعودية وتواقيتها مو عبالك رمضان تختلف معانا وبي وبس، حتى لو صمنا ثلاثين يوم".

كلام السعيد لم يمر مرور الكرام لا في العراق ولا في الكويت، حيث رد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، على ما وصفه بـ"تطاول" الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مقام المرجعية الدينية، مطالبا الكويت باتخاذ إجراءات إزاء هذا التطاول وتدارك غضب الشعوب.

وقال عواد في بيان إن "المطبعة الاسرائيلية الكويتية (فجر السعيد) قد تطاولت على مقام المرجعية الرشيدة وهي أعلى رمز في العراق والشيعة في العالم".

وأضاف أن "هذا الفعل مدفوع الثمن سيؤدي بدولة الكويت للعزلة، كما أن أغلب شيعتها من أتباع مرجعية النجف الاشرف".

وطالبت الكويت باتخاذ اجراء سريع بحق السعيد وتدارك غضب الشعوب"، بحسب وصفه.

وأكد عواد أن "حكومة العراق وشعبه لن يسكتا عن هذا التجاوز".

وطالب مغردون بمحاسبة فجر السعيد على تصريحاتها اتجاه المرجعية في النجف الأشرف، ومنعها من دخول العراق.

ودعا ناشطون إلى التظاهر أمام وزارة الخارجية العراقية "لتبيان موقف دولة الكويت ومنع الشخصيات التي تتجاوز على مقام المرجعية"، على حد قولهم.

انتقادات للتيار الصدري

انتقد كثيرون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استقبل الإعلامية الكويتية فجر السعيد قبل مدة في مقر إقامته في النجف الأشرف.

فقال حسين الصافي: "الاعلامية الكويتية المقربة من التيار الصدري، ‏وعرابة التطبيع في المنطقة العربية فجر السعيد. تتجاوز على السيد السيستاني حفظه الله تعالى يجب على التيار الصدري التبرأ منها وعلى وزارة الخارجية القيام بدورها".

ومن جهته غرد محمد سوفي قائلا: "فجر السعيد الكويتية؟ من جعلها تتمادى، ‏من رحب بها لدخول بلدنا، من سمح لها دخول النجف الاشرف، من اخذها بحفاوه ولطافة، ‏من هلهل لها بالترحيب، لماذا نقبل دخول المطبعين ومن يروج للتطبيع، اليس التيار الصدري القحي، لم يفعلوا شيء يفيد الوطن الا الشتيمة والتعدي؟"

وفي المقابل دافع كثيرون عن السيد مقتدى الصدر وفجر السعيد.

فقال عدي العتابي: "اين التجاوز في كلام فجر السعيد؟ ولماذا الولائية يشنون هجماتهم على زعيم التيار الصدري

‏هل إن فجر صدرية؟ أم لأنها التقت سماحته؟ ألم يلتقي السيد السيستاني بالبابا؟ والذي طرح بدوره مشروع الديانة الإبراهيمية ووافق عليه الاخير !؟

اعتذار فجر السعيد

وبعد الجدل التي أثارته تغريدتها، قدمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اعتذاراً للشعب العراقي بعد انتقادها للمرجع السيد علي السيستاني.

وقالت السعيد في تغريدة بتويتر :"في تغريده كتبتها ومسحتها لعيون حبايبي أهل العراق اللي يزعلكم يزعلني واذا رأي يضايقكم ما اقوله ولا تزعلون محبتكم تاج على الراس افخر فيها، وكرمكم معاي في كل زياره يخليني مدينة لكم بالمحبة والتقدير والاعتذار اذا فُهم من اي مسج مني أساء عن قصد او بغير قصد".

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مساء يوم الأحد، أن فاتح ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ20 يونيو الجاري.

ووفق المصدر نفسه، فإن عيد الأضحى بالمملكة سيكون يوم 10 ذي الحجة الموافق لـ 29 يونيو 2023 حسب التقويم الميلادي.

وأعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة يوم 18 يونيو، وبالتالي الإعلان على أنّ يوم 28 يونيو هو أوّل أيام عيد الأضحى المبارك.