علي بونغو: من هو رئيس الغابون المحتجز في منزله بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية؟
علي بونغو: من هو رئيس الغابون المحتجز في منزله بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية؟
كان علي بونغو قد أظهر في شبابه المبكر اهتماماً بكرة القدم والموسيقى التي ورث الاهتمام بها من والدته المغنية الغابونية بيشنس داباني، ففي عام 1977 أصدر ألبوماً غنائياً باسم "إيه براند نيو مان" ، أنتجه تشارلز بوبيت مدير أعمال الفنان الأمريكي جيمس براون.
وبعد 4 سنوات من هذا الألبوم تحول للسياسة فعمل وزيراً للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيراً للدفاع وهو المنصب الذي احتفظ به 10 سنوات.
وعقب وفاة والده عام 2009، ترشح بونغو للرئاسة وفاز بـ 42 في المئة من الأصوات.