علي بونغو: من هو رئيس الغابون المحتجز في منزله بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "من هو وريث "سلالة بونغو" في الغابون؟", المدة 1,57 01:57 التعليق على الفيديو، علي بونغو: من هو الرئيس المحتجز في منزله بعد فوزه بالانتخابات الغابونية؟

علي بونغو: من هو رئيس الغابون المحتجز في منزله بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية؟

قبل ساعة واحدة

كان علي بونغو قد أظهر في شبابه المبكر اهتماماً بكرة القدم والموسيقى التي ورث الاهتمام بها من والدته المغنية الغابونية بيشنس داباني، ففي عام 1977 أصدر ألبوماً غنائياً باسم "إيه براند نيو مان" ، أنتجه تشارلز بوبيت مدير أعمال الفنان الأمريكي جيمس براون.

وبعد 4 سنوات من هذا الألبوم تحول للسياسة فعمل وزيراً للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيراً للدفاع وهو المنصب الذي احتفظ به 10 سنوات.