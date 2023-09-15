إعصار دانيال: ما السبب وراء الخسائر الهائلة في درنة؟

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قد يصل عدد قتلى الفيضانات التي نجمت عن إعصار دانيال المدمر في درنة وحدها إلى 20 ألف شخص، وفقًا لرئيس بلدية المدينة. واختفت أحياء بأكملها في البحر عندما اجتاحت سيول من المياه فيما يشبه التسونامي المدينة الساحلية في شرق ليبيا.