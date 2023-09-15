إعصار دانيال: ما السبب وراء الخسائر الهائلة في درنة؟
إعصار دانيال: ما السبب وراء الخسائر الهائلة في درنة؟
قد يصل عدد قتلى الفيضانات التي نجمت عن إعصار دانيال المدمر في درنة وحدها إلى 20 ألف شخص، وفقًا لرئيس بلدية المدينة. واختفت أحياء بأكملها في البحر عندما اجتاحت سيول من المياه فيما يشبه التسونامي المدينة الساحلية في شرق ليبيا.
ووصف الناجون الوضع بأنه "يتجاوز الكارثة". وفي الوقت الذي تشير أصابع الاتهام إلى الأزمة السياسية وقلة التنسيق بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا، يرى آخرون أن الكارثة الطبيعية ما كان ليمكن تجنبها.
فما السبب وراء الخسائر البشرية والمادية الهائلة في درنة؟
تقرير راندا درويش