أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال في الدوري الانجليزي

صدر الصورة، Shutterstock Editorial التعليق على الصورة، تولت هانا دينغلي إدارة أكاديمية فورست غرين روفرز لما يقرب من أربع سنوات

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عين نادي فورست غرين روفرز، هانا دينغلي، كمدربة مؤقتة لفريقه، مما يجعلها أول امرأة تدير فريقاً محترفاً للرجال في كرة القدم الإنجليزية.

وكان فريق الدرجة الثانية أقال مدربه دانكان فيرغسون يوم الثلاثاء، بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب.

وستكون المباراة الأولى للفريق تحت إدارة دينغل ودية ضد ميلكشام تاون الأربعاء.

وقالت السيدة البالغة من العمر 39 عاماً: "أنا متحمسة حقاً لهذه الخطوة التالية من مسيرتي. لقد بدأ الموسم التحضيري للتو، وسيبدأ الموسم بأكمله قريباً جداً".

وأضافت: "إنها فترة مثيرة في كرة القدم. أنا ممتنة لإتاحة الفرصة لي للتقدم وقيادة مثل هذا النادي التقدمي".

وكانت دينغلي انضمت إلى النادي للمرة الأولى في العام 2019 لتتولى مسؤولية الأكاديمية ولا تزال المرأة الوحيدة التي تدير أكاديمية كرة قدم خاصة بالرجال في الدوري الإنجليزي.

وكانت دينغلي أطلقت أيضاً أكاديمية الفتيات التابعة للنادي والتي بدأ العمل بها في العام 2021.

ولدى مدربة فورست غرين روفرز، شهادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا برو" للتدريب وعملت سابقاً في نادي بورتون ألبيون.

وقال رئيس النادي ديل فينس: "كانت هانا الخيار الطبيعي بالنسبة لنا لأن تكون المدربة المؤقتة للفريق - لقد قامت بعمل رائع في قيادة أكاديميتنا وتتماشى جيداً مع قيم النادي".

وأضاف: "قد يقول ذلك للعبة الرجال أنه من خلال إجراء هذا التعيين على أساس الجدارة، فإننا سنفتح آفاقاً جديدة، وستكون هانا أول مدربة في كرة القدم الإنجليزية [للرجال]".

"أكثر من قادرات على التدريب على مستوى الرجال"

تحدثت دينغلي إلى برنامج " بوينتس ويست" التلفزيوني على بي بي سي في مارس/آذار حول كسر الحواجز في الرياضة.

وقالت حينها: "لديك مسؤولية كأول من فتح الأبواب للآخرين ولتشجيع الآخرين".

وأضافت أنها تأمل في أن يشجع كسرها للحواجز النمطية التي تلاحق النساء في عالم كرة القدم "المزيد من السيدات على المشاركة في التدريب وفي كرة القدم وفي أدوار مختلفة. كما أشعر بمسؤولية كبيرة للحديث عن ذلك".

وأشارت في ذلك الوقت إلى أنها لا تعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى تتولى امرأة مسؤولية فريق محترف للرجال.

وقالت دينغلي: "سيحصل ذلك في وقت أقرب مما تعتقدون". وأضافت: "النجاح الذي حققته اللبؤات (منتخب انجلترا لكرة قدم السيدات)، والذي حققته إيما هايز (مدربة فريق تشيلسي الخاص بالسيدات) في تشيلسي".