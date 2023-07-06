تحقيق في كينيا لإجبار عاملات على نزع ملابسهن لفحص الدورة الشهرية لديهن

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يُزعم أن مديرة في شركة "براونز فود كومباني" قامت بتجميع عاملات لمعرفة من ألقت فوطة صحية مستعملة في الحاوية الخطأ

Author, إستر أكيلو أوغولا وماتيا بوبالو

Role, بي بي سي – من كينيا ولندن

قبل ساعة واحدة

ألقي القبض على ثلاثة أشخاص إثر إجبار موظفات في مصنع للجبن في كينيا، على خلع ملابسهن للتحقق من النساء اللواتي كُنًّ في فترة الدورة الشهرية.

وقال مسؤول إن مديرة في شركة "براونز فود كومباني" قامت بتجميع العاملات لمعرفة من ألقى فوطة صحية مستعملة في سلة المهملات غير المخصصة.

وقامت بتجريد النساء من ملابسهن بعد أن باءت محاولات إجبارهن على الاعتراف بالفشل.

وتقول الشركة إنها أوقفت المديرة المتهمة عن العمل، في انتظار التحقيق معها.

وقالت الشرطة في ليمورو لوسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص يواجهون اتهامات بالاعتداء المخل بالآداب.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ، غلوريا أرووبا، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، إنها تلقّت "مكالمة استغاثة" بشأن ما حدث ليلة الإثنين.

وأوضحت أن إحدى المديرات "عثرت على فوطة صحية مستعملة في إحدى الحاويات، ومن ما أجمعه (من معلومات)، فإن سلة القمامة هذه لم تكن مخصصة للتخلص من الفوط الصحية".

وأضافت أرووبا، التي تناضل ضد الوصم بسبب الدورة الشهرية، أن المديرة جمعت النساء في البداية لتسألهن من المسؤولة، وعندما لم تتلق أي إجابة "احتاجت إلى معرفة من كان في فترة الدورة الشهرية حتى تتمكن من معاقبة من ألقت الفوطة الصحية في تلك السلة".

وشددت على القول إنه على الرغم من محاولاتها التدخل في القضية، إلا أن الشركة لم تتمكن من حل المشكلة مع موظفيها.

وقالت شركة براون في بيان على موقعها على الإنترنت إنها تشعر بالأسى لما حصل، وأن الأمر "لا يعكس إجراءات الشركة ككل".

وجاء في البيان "إننا نشرك خبيرا في صحة المرأة للمساعدة في توعية الموظفين، وتحسين التواصل، وتعزيز سياساتنا وإجراءاتنا الحالية"، مضيفا أنهم يرتبون لإجراء تحقيق مستقل.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن الضباط "أجروا تحقيقا شاملا وسجلوا إفادات الضحايا قبل اعتقال ثلاثة مشتبه بهم".

وقالوا أيضا إن حوادث مماثلة وقعت في شركات أخرى في المنطقة.

وقال قائد الشرطة المحلية فيليب موانا "لقد جمعنا بشكل موثوق أن عمليات التشهيروالانتقاص والإهانة مستمرة منذ فترة طويلة. أريد أن أحذّر أرباب العمل (ممن تشهد شركاتهم مثل ذلك) من أن العدالة ستتحقق قريبا لجميع ضحاياهم".

ويقول نشطاء إن عمليت الوصم المرتبطة بالدورة الشهرية للنساء مشكلة رئيسية في كينيا.

وفي فبراير/شباط، أُمرت عضوة مجلس الشيوخ أرووبا بمغادرة قاعة البرلمان بسبب بقعة دماء على سروالها.