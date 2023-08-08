الدوري الانجليزي: ثلث المشجعين تعرضوا للإساءة على الانترنت

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الانجليزي

قبل 6 دقيقة

كشف تقرير نشرته منظمة خيرية بريطانية أن ثلث مشجعي كرة القدم في انجلترا يقولون إنهم تعرضوا للإساءة على الانترنت.

واستطلعت منظمة مكافحة العنصرية "كيكيتاوت" آراء نحو 3 آلاف مشجع بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها.

ويشعر أغلب المشجعين أن العنصرية، في كرة القدم، أصبحت أقل مما كانت عليه منذ 30 عاماً. ويعتقد 73 في المئة منهم أن كرة القدم أصبحت مفتوحة أكثر لمختلف الفئات.

وتأسست "كيكيتاوت" في 1993 بهدف مكافحة العنصرية في كرة القدم، ثم وسعت نشاطاتها، بعد أربعة أعوام، إلى مكافحة مختلف أشكال العنصرية.

وتعرض عدد من اللاعبين إلى الإساءة على الانترنت، من بينهم نجوم المنتخب الانجليزي، ماركوس راشفورد، وجيدن سانشتو وبوكايو ساكا، عقب الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي، في نهائي كأس أمم أوروبا 2020.

وذكر التقرير أن 76 في المئة من المشجعين قلقون بشأن تأثير الإساءة على الانترنت على طبيعة اللعبة الشاملة.

وقالت كيكيتاوت في يوليو/ تموز إنها سجلت زيادة بنسبة 65 في المئة في البلاغات عن السلوكات التمييزية خلال الموسم الكروي 2022-2023.

وقال رئيس الجمعية، سانجاي يهانداري، إن المشجعين يشعرون بأن كرة القدم أصبحت "أكثر أماناً، وشمولاً وترحيباً"، بفضل العمل الذي قامت الجمعية، مضيفاً أن اللعبة لا ينبغي لها أن "ترضى عن نفسها".

وأضاف إن "عزيمتنا راسخة على إنهاء جميع أشكال التمييز في الرياضة تماماً، وندعو جميع المتعاملين في هذا القطاع أن إلى مرافقتنا في هذا المهمة".

وطالب المدير التنفيذي، توني بيرنت، القائمين على كرة القدم بإدارج "نظام شفاف" يرصد تمثيل مختلف الفئات في الرياضة.

"ونريد من كرة القدم أيضاً أن تلتزم بأهداف تحسين التمثيل الاجتماعي، فيما يخص المدربين السود أو اللاعبين المحترفين من جنوب آسيا، أو المسؤولين والحكام من السود والآسيويين والنساء".