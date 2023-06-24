البقع البيضاء في أجنحة الفراشات الملكية تساعدها على الهجرة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفراشات الملكية تكسو الأشجار في المكسيك بعد رحلة طويلة من الشمال إلى الجنوب

Author, مادي مولوي

Role, مراسلة شؤون العلوم والمناخ

قبل ساعة واحدة

ما الذي يجعل هجرة الحشرات ناجحة؟

تشير دراسة جديدة إلى أن الفراشات الملكية، كلما زاد عدد البقع البيضاء في أجنحتها، كانت فرص نجاحها أكبر في رحلة هجرتها.

ودرس باحثون من جامعة جورجيا ما يقرب من 400 جناح من أجنحة فصيلة الفراشات الملكية في مراحل مختلفة، خلال رحلتها الشهيرة جنوبا من كندا وشمال الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ووجد الباحثون أن الفراشات التي قطعت رحلتها بنجاح، تقل المساحة السوداء في أجنحتها بنسبة 3 في المئة، بينما تزيد فيها البقع البيضاء بنسبة 3 في المئة أيضا.

لم يتضح بعد كيف لهذه البقع أن تساعد الفراشات في نجاح رحلتها، لكن إحدى النظريات ترجح احتمال تأثيرها على أنماط تدفق الهواء حول الأجنحة.

وقال آندي ديفيس، الباحث المساعد في كلية أودوم للبيئة بجامعة جورجيا: "كنا بالفعل نعتقد أن الفراشات الملكية ذات الأجنحة الداكنة قد تتمتع بفرص أكبر لنجاح هجرتها؛ بالنظر إلى أن الأسطح الداكنة قد تحسن كفاءة عملية الطيران. لكننا وجدنا العكس".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول الباحثون إنه كلما زاد عدد البقع البيضاء في أجنحة الفراشات، كان ذلك أفضل

نظرا لأن الفراشات الملكية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة في الشتاء الشمالي البارد الطويل، فإنها تهاجر لمسافات تصل إلى 3000 ميل (4828 كيلومترا) من أجل البيات الشتوي في وسط المكسيك.

وبمجرد وصولها، تتجمع الفراشات الملكية معا على ارتفاع شاهق فوق أشجار التنّوب من نوع الأوياميل، وغالبا ما تغطيها تماما. وفي الربيع تعود إلى الشمال، وتضع بيضها بين نبات الصقلاب الذي تمر به في طريقها.

ويقول الباحثون إن الفراشات الملكية ربما تطورت لاكتساب المزيد من البقع البيضاء، كطريقة للحصول على المزيد من الطاقة الشمسية في رحلتها الطويلة.

وقال ديفيز: "كمية الطاقة الشمسية التي تتلقاها الفراشات الملكية خلال رحلتها هائلة، خاصة وأنها تطير بأجنحة مفتوحة معظم الوقت".

وأضاف: "بعد القيام بهذه الهجرة لآلاف السنين، اكتشفت طريقة للاستفادة من تلك الطاقة الشمسية لتحسين كفاءتها الجوية".