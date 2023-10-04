ردود فعل متباينة إزاء ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة في مصر

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقرر إقامتها داخل البلاد في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون أول المقبل وذلك في كلمة متلفزة تزامنت مع احتشاد آلاف من داعميه في عدة ميادين بالقاهرة وعدة محافظات في فاعليات نظمتها أحزاب موالية له. يأتي إعلان السيسي بعد أيام من بدء حملة توكيلات قانونية من مؤيدين له، بينما شكا مرشحون آخرون من قيود ومضايقات لمناصريهم في الحصول على هذه التوكيلات التي تضطلع بها وزارة العدل بإشراف هيئة الانتخابات. قرار السيسي الترشح لولاية ثالثة استقبلته الأحزاب والقوي السياسية بردود فعل متباينة.