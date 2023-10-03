كيف يمكن للواقع الافتراضي أن ينقذ الأرواح خلال الزلازل؟

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كيف يمكن للواقع الافتراضي أن ينقذ الأرواح خلال الزلازل؟

قبل 29 دقيقة

عندما يضرب الزلزال مكانا ما، غالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى القيام بتصرفات غير مدروسة. ويمكن لغريزة البقاء لدى الإنسان أن تسيطر علينا وتجعلنا نتصرف دون تفكير، سواءً بالتجمّد أو الهروب بلا تفكير مسبق.

ولكن جامعة في البرتغال ابتكرت لعبة واقع افتراضي تعيد تجسيد تجربة الزلزال وتظهر كيفية التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات.

استخدمت هذه اللعبة من قبل طلاب في إندونيسيا، حيث تواجه هذه المنطقة تحديات متعددة بسبب التعرض المتكرر للزلازل.