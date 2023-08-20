تحطم المركبة الفضائية الروسية لونا -25 على سطح القمر

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انفجرت مركبة لونا-25 في 11 أغسطس/آب قبل أن تنجز مهمتها

Author, أوفي وولش وويل فيرنون

Role, بي بي سي نيوز

قبل 25 دقيقة

تحطمت المركبة الفضائية الروسية غير المأهولة لونا -25 بعد اصطدامها على القمر إثر خروجها عن نطاق السيطرة، كما يقول المسؤولون.

وكانت هذه أول مهمة لروسيا إلى سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاما.

وكان من المقرر أن تكون المركبة هي الأولى على الإطلاق التي تهبط على القطب الجنوبي للقمر، لكنها فشلت بعد مواجهة مشاكل أثناء انتقالها إلى مدارها قبل الهبوط.

وكان من المقرر أن تستكشف المركبة جزءا من القمر يعتقد العلماء أنه يمكن أن يحتوي على مياه متجمدة وعناصر ثمينة.

وقالت شركة روسكوزموس الروسية للفضاء صباح الأحد إنها فقدت الاتصال بالمركبة لونا 25 بعد الساعة 14:57 مساء (11:57 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وأظهرت النتائج الأولية أن مركبة الهبوط التي يبلغ وزنها 800 كغم "لم تعد موجودة نتيجة اصطدامها بسطح القمر" ، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقالت إن لجنة خاصة ستنظر في سبب فشل المهمة.

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وتعتبر خسارة لونا -25 ضربة لروسكوزموس. وقد ظل برنامج الفضاء المدني الروسي في تراجع منذ عدة سنوات ، حيث يتم توجيه التمويل الحكومي بشكل متزايد نحو الجيش.

وكانت روسيا تنافس الهند في السعي للوصول إلى إلى القطب الجنوبي للقمر، حيث من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان -3 هناك الأسبوع المقبل.

وبمجرد أن تهبط تشاندرايان -3 ، سيستغرق الأمر بضع ساعات حتى يستقر الغبار قبل أن تزحف المركبة ذات العجلات الست وتتجول حول الصخور والحفر على سطح القمر، وتجمع البيانات والصور المهمة لإعادتها إلى الأرض لتحليلها.

ومن المعروف أن مساحة سطح القطب الجنوبي للقمر التي تظل في الظل بشكل دائم أكبر بكثير من مساحة القطب الشمالي للقمر ، مما يجعل العثور على الماء هناك أكثر احتمالا.

وكانت شركة روسكوزموس قد اعترفت بأن مهمة لونا -25 كانت محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تفشل.

وانطلقت المركبة من قاعدة فوستوشني كوزمزدروم الفضائية في منطقة آمور في الشرق الأقصى من روسيا في 11 أغسطس/آب ، ثم دخلت بنجاح مدار القمر يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

وكان من المتوقع أن تصنع المركبة التاريخ أثناء الهبوط الناعم يوم الاثنين أو الثلاثاء ، قبل أيام فقط من المهمة الهندية.

ولم تهبط أي دولة على القطب الجنوبي للقمر من قبل ، على الرغم من أن كلا من الولايات المتحدة والصين قد هبطتا على سطح القمر.