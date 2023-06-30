هل يسبب الأسبارتام الإصابة بمرض السرطان؟

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Author, جيمس غالاغر

Role, مراسل الشؤون العلمية والصحية

قبل ساعة واحدة

أفادت تقارير أن الأسبارتام المحُلي، الموجود في مختلف الأطعمة والمشروبات الغازية، سيُصنف رسمياً على أنه سبب محتمل لإصابة البشر بالسرطان.

وغالباً ما يترك هذا التصنيف التباسا، لأنه لا يوضح ما إذا كان الخطر المحتمل كبير أم صغير.

وتشمل المواد المصنفة على أنها "سبب محتمل للسرطان" الألوي فيرا والديزل والخضروات الآسيوية المخلّلة.

وعلمت بي بي سي إن الوكالة الدولية للبحوث في أمراض السرطان، ستعلن عن ذلك في 14 يوليو/تموز.

ما الذي يحتوي على أسبارتام؟

الأسبارتام مُحلّى بنسبة 200 مرة أكثر من السكّر. وهو يعطي طعم السكر دون سعرات حرارية.

ويستخدم الأسبارتام منذ عقود ونال موافقة هيئات السلامة الغذائية، لكنه دائما ما أثار الجدل.

وراجعت الوكالة الدولية للبحوث في أمراض السرطان، التي تشكل ذراع البحث بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، نحو 1300 دراسة حول الأسبارتام والسرطان.

وتحدثت وكالة رويترز للأنباء مع مصادر قريبة اجرءات مراجعة البحوث، وأفادت أن الأسبارتام سيصنف على أنه "سبب محتمل للسرطان" – لكن ماذا يعني هذا التصنيف؟

ووفق معلومات لبي بي سي، سيعلن التصنيف رسميا من قبل الوكالة الدولية ولجنة خبراء مستقلة مختصة بالإضافات الغذائية – إلى جانب نشره في مجلة لانسيت أونكولوجي الطبية، في 14 يوليو/تموز.

وتستخدم الوكالة أربعة تصنيفات ممكنة:

المجموعة 1: مسرطنة للبشر

المجموعة 2 - أ: محتمل أن تكون مسرطنة للبشر

المجموعة 2 - ب: من الممكن أن تكون مسرطنة للبشر

المجموعة 3: غير مصنفة

ومع ذلك، هناك ما قد يسبب إرباكاً.

أستاذ الإحصاءات في "الجامعة المفتوحة" في بريطانيا، كيفن ماكونواي يقول إن تصنيف الوكالة الدولية "لا يخبرنا شيئا عن مستوى الخطر الحالي الناجم عن أسبارتام، لأن ليس هذا ما تعنيه تصنيفات الوكالة".

وتخبرنا الوكالة عن مدى قوة الأدلة، وليس عن مدى خطورة المادة على صحتك.

ويستخدم تصنيف "المحتمل" حندما تكون الأدلة حول الأشخاص أو البيانات الناتجة عن الاختبارات على الحيوانات "محدودة".

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وقال الدكتور ماكونواي "رغم ذلك، أؤكد أن الدليل على أن هذه الأشياء قد تسبب السرطان ليس قويا، وإلا كانت وضعت ضمن المجموعة 1 أو المجموعة 2 - أ.

وتسببت تصنيفات الوكالة الدولية لبحوث السرطان بالتباس في الماضي، وتعرضت لانتقادات بسبب إصدار إنذار غير ضروري. عندما صُنفت اللحوم الحمراء المصنعة على أنها مادة مسرطنة، أدى ذلك إلى تقارير ساوت بين تناولها والتدخين.

لكن خطر إعطاء 100 شخص 50 غراما إضافي من لحم الخنزير المقدد – إضافة على أي شيئ يتناولوه - كل يوم لبقية حياتهم، قد يؤدي إلى حالة واحدة من سرطان الأمعاء.

ليس لدينا أرقام متساوية للأسبارتام، ومع ذلك، من المقرر أن تقدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمختصة بالمضافات الغذائية، تقريرا في يوليو/تموز.

وكان قد صدر عام 1981، أن تناول 40 ملغرام يوميا لكل كيلوغرام من وزنك، من هذه المادة قد يكون آمناً.