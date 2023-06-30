ينتهي عقده الجمعة، هل يستغني مانشستر يونايتد على دافيد ديخيا بعد 12 عاما في حراسة أولد ترافورد؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دافيد دي خيا (وسط) فاز بجائزة القفاز الذهبي من البريميرليغ لحفاظه على شباكه نظيفة لـ 17 مباراة

Author, سيمون ستون

Role, بي بي سي رياضة

قبل ساعة واحدة

ينتهي اليوم الجمعة عقد حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، دون أن يتقرر بعد ما إذا كان الحارس الإسباني سيستمر مع النادي الإنجليزي.

ومن المعلوم أن إطار تمديد العقد الذي كان قد تم الاتفاق عليه، تغيّر لاحقا. وقد قاد ذلك طرفَي العقد إلى التريث والتفكير في الوضع الراهن لاتخاذ القرار الأفضل.

وسيتزوج دي خيا في عطلة نهاية هذا الأسبوع؛ وعليه، لن تُستأنف المحادثات بشكل مباشر قبل مضيّ هذه الفترة.

ويبلغ دي خيا 32 عاما، قضى منها 12 عاما مع نادي مانشستر يونايتد، حيث لعب 545 مباراة.

ولا يزال مان يونايتد على اتصال مع الحارس الإسباني الذي جاء ردّه في وقت سابق هذا الأسبوع عبر تويتر، على تكهنات ضخمة بشأن مستقبله، بإيموجي وجه متثائب.

وفاز دي خيا بجائزة مانشستر يونايتد للاعب العام أربع مرّات. كما فاز في الموسم الأخير بجائزة القفاز الذهبي من الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية وذلك لحفاظه على شباكه نظيفة لـ 17 مباراة.

وفي نهاية الموسم الماضي، تحدث كل من دي خيا والمدرب إريك تين هاغ بثقة عن بقاء اللاعب في مان يونايتد.

ولا يزال بإمكان دي خيا أن يوقع عقدا مع مان يونايتد، لكن ابتداءً من غد السبت، يمكن أيضا للحارس الإسباني أن يوقّع لأي نادٍ آخر .

ويتطلع مان يونايتد إلى استقطاع جزء كبير من راتب دي خيا القياسي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني ( حوالي 476,374 دولار) في الأسبوع الواحد كما نصّ عليه العقد المبرم في 2019.

وحتى في حال استقطاع هذا المبلغ من راتبه، سيظل دي خيا بين الأعلى راتبا من حُراس المرمى، ومن الصعب تصوُّر أن يجد الحارس الإسباني عرضا مماثلا في نادي آخر.

لكن، في حال اختار دي خيا مغادرة مان يونايتد بعد 12 موسم حرس فيها مرماه، فسيخلق ذلك مشكلة أمام المدرب تين هاغ.

ومن المعلوم أن نقاشات مبدئية جرت مع الكاميروني أندري أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان. لكن مدرّب مان يونايتد مقيّد بميزانية محدودة؛ لا سيما بعد التوصل إلى اتفاق على التعاقد مع ماسون ماونت القادم من تشيلسي مقابل 55 مليون إسترليني (حوالي 69,919 دولار)، فضلا عن تطلّع مان يونايتد إلى شراء مهاجم صريح. وعليه سيحتاج النادي إلى إجراء عملية بيع قبل أن يخطو خطوة واحدة على صعيد التعاقد مع الكاميروني أونانا البالغ من العمر 27 عاما.