كيفن مكارثي: الكونغرس الأمريكي يقيل رئيسه لأول مرة في التاريخ

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "مجلس النواب الأمريكي يطيح برئيسه كيفن مكارثي لأول مرة في تاريخ البلاد", المدة 2,02 02:02 التعليق على الفيديو، كيفن مكارثي: مجلس النواب الأمريكي يصوت بإقالة رئيسه كيفن مكارثي

كيفن مكارثي: الكونغرس الأمريكي يقيل رئيسه لأول مرة في التاريخ

قبل 45 دقيقة

صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء عزل عضو الكونغرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210.