ما الذي تكشفه قضية مذيع بي بي سي عن الإعلام البريطاني؟

بدأ الأمر بزعم صحيفة تابلويد أن مقدم برامج في بي بي سي، لم تذكر اسمه، دفع آلاف الجنيهات لشاب مجهول الهوية مقابل تلقي "صور فاضحة".

لم تعثر الشرطة على أي دليل على وجود نشاط إجرامي، إذ أن حيازة صور جنسية لشخص دون 18 عاماً يُعتبر في قانون المملكة المتحدة "جريمة".

يُقال إن المذيع، الذي طالته التهم، في المستشفى الآن بعد نوبة خطيرة تتعلق بالصحة العقلية.

مراسلة بي بي سي في لندن حنان عبدالرازق تحلل ما تكشفه قضية المذيع حول سلطة الصحف الشعبية البريطانية ووسائل التواصل الاجتماعي في جذب انتباه الجمهور وتحديد أجندة الأخبار.

Author, حنان عبدالرازق

Role, بي بي سي نيوز

قبل 4 دقيقة

عندما وصلتُ إلى المكتب يوم الاثنين بعد انتشار القصة، وجدت طابوراً طويلاً من الصحفيين والمراسلين خارج مباني هيئة الإذاعة البريطانية بكاميراتهم.

لقد أدهشني أنني لم أكن أعرف أكثر عن حقائق القصة أكثر مما عرفوه، على الرغم من كونها عن بي بي سي.

قابلت اثنين من زملائي في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الذين كانوا يتابعون ويغطون القصة أيضا.

تم تكليف أحدهم بالانتظار خارج المبنى من أجل "نصب كمين" لمديرنا العام تيم ديفي مع بعض الأسئلة الرئيسية: ما الذي يحدث على الأرض؟ منذ متى عرفت بي بي سي عن هذا؟ لماذا لم يتم توقيف المذيع في وقت سابق؟

اضطرت بي بي سي إلى متابعة القصة بعد أن تبين أنها تلقت شكوى من والدي الشاب المعني في مايو أيار. لقد استغرقت بي بي سي حوالي سبعة أسابيع من وقت تلقيها الشكاوى لإخبار مقدم البرامج بالادعاءات. وقامت بإيقافه فقط بعد ظهور القصة في صحيفة التابلويد "ذا صن".

ومنذ ذلك الحين، ظهرت مزاعم أخرى تتعلق بإدواردز في تقارير كل من صحيفة ذا صن وبي بي سي نيوز. يُزعم أنه أرسل رسائل "تهديدية" إلى شخص في العشرينات من العمر، وزار شخصاً آخر أثناء حظر فيروس كورونا، وأرسل رسائل غير لائقة إلى ثلاثة من موظفي بي بي سي. وقالت بي بي سي إن تحقيقها الداخلي سيستمر.

وجدت بي بي سي نيوز نفسها في خضم القصة ولكنها كانت تطاردها أيضاً مثل أي وسيلة إعلامية أخرى.

تم توجيه مراسلي بي بي سي الذين يريدون بياناً من شركتهم إلى المكتب الصحفي المختص بنشر البيانات الصحفية.

أجرى الزملاء المدير العام مقابلة على الراديو وطرحوا بعض الأسئلة الجادة حول الدروس التي يجب أن تتعلمها بي بي سي من كيفية تعاملها مع الشكوى.

ولكن ربما توجد دروس هنا لنا جميعاً حول تفاعل المؤسسات الإخبارية التقليدية والصحف البريطانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

صدر الصورة، PA Media

المشهد الإعلامي "غير العادي" في بريطانيا

إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، سنجد بي بي سي ضمن وسائل الإعلام التقليدية، وتمولها رسوم ترخيص ثابتة يدفعها سكان المملكة المتحدة مع أجهزة التلفزيون.

ثم هناك القنوات الرئيسية الأخرى - القناة الرابعة وآي تي في وسكاي.

تنقسم الصحف إلى "جداول عريضة"، يطلق عليها لأنها كانت تُطبع في شكل كبير، والتي تميل إلى تغطية موضوعات أكثر جدية، مثل التايمز وذا ديلي تلغراف و ذا غارديان وفاينانشال تايمز.

ولديك الصحف الشعبية التي عادة ما تكون "صغيرة الحجم" التي تأتي على هيئة نص أقصر، والكثير من الصور الملونة مع التركيز على المشاهير والمواضيع "المثيرة". هذه الصحف مثل الديلي ميرور وذا صن، المملوكة لقامة الإعلام روبرت مردوخ.

يقول مراسل بي بي سي للفنون والإعلام ديفيد سيليتو: "تتمتع صحف التابلويد البريطانية بتاريخ طويل من التقارير الجريئة والصاخبة وغير الموقرة. أسلوب ونبرة الصحف مختلفان تماما، ولكن من الجدير بالذكر أن كل من ذا صن والتايمز الأكثر جدية مملوكتان لروبرت مردوخ، لها تاريخ طويل في عكس وجهات نظر مردوخ النقدية حول بي بي سي: يمكن للقصص التي تظهر على الصفحة الأولى من الصحف أن تضع أجندة إخبارية تنتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من وسائل الإعلام، بما في ذلك بي بي سي".

لكن هذا الدور الرئيسي في إثارة النقاشات وإثارة الرأي العام قد سار جنبًا إلى جنب مع الأسئلة المتعلقة بأخلاقيات الصحافة.

يقول سيليتو: "لسنوات كانت صحيفة ذا صن أكبر الصحف مبيعاً في المملكة المتحدة بمزيج من الفضيحة وصور لنساء عاريات الصدر، وبعضهن أنفسهن مراهقات".

ويضيف: "زعمت صحيفة صن أنها ساعدت في فوز المحافظين في انتخابات عام 1992 - تم ارتداؤه كعلامة فخر، لكنه كان أيضاً مصدراً للغضب بالنسبة للكثيرين الذين يرونهم قوة خبيثة في المجتمع البريطاني."

في عام 1989، انتهت مباراة كرة القدم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست بكارثة. بسبب الاكتظاظ في ملعب هيلزبورو في شيفيلد شمال إنجلترا والذي أدى إلى انهيار شديد في الطبقة السفلى من الملعب ما تسبب في وفاة 97 شخصا من مشجعي ليفربول.

وزُعم أن تغطية ذا صن للأحداث كانت "منحازة وكاذبة" بعد أن أشارت إلى أن الوفيات كانت "خطأ جماهير كرة القدم". حتى بعد مرور 34 عاماً، ما زال العديد من مشجعي ليفربول والمقيمين يرفضون قراءة ذا صن.

كما تم انتقاد تقرير ذا صن عن قصة هيو إدواردز.

أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إنه "لا يوجد دليل" على جريمة جنائية فيما يتعلق بالادعاءات التي نشرتها صحيفة ذا صن بشأن إدواردز، ويقول سيليتو إن هذا يثير تساؤلات حول قصة الصحيفة: ما هو الدليل الذي لديهم؟ هل اقتربوا من المذيع أنه قدم الصور؟

أصدر المحامون الذين يقولون إنهم يمثلون الشخص بياناً يصفون فيه قصة ذا صن بأنها "هراء".

ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟

منذ نشر القصة يوم الجمعة، ظهرت قصة مشابهة على وسائل التواصل الاجتماعي. لم تسمِّ ذا صن ولا بي بي سي ولا وسائل الإعلام البريطانية الأخرى المذيع بعد ظهور المزاعم الأولية.

حصل ذلك لأن مجموعة من قوانين الخصوصية والتشهير تحكم كيفية قيام وسائل الإعلام البريطانية بالإبلاغ عن القصص وتحديد مواضيع الادعاءات. لكن في العالم الافتراضي على مواقع التواصل، بدأت لعبة التخمين في الدقيقة الأولى منذ انتشار الخبر.

بدأ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لعبة التكهن باسم المقدم المعني.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، كان جيريمي فاين، وهو مقدم برامج إذاعية في بي بي سي، أحد أولئك الذين أبعدوا التهم عن أنفسهم عقب انتشار الخبر.

يقول سيليتو: "كان أحد الأجزاء الرئيسية في قصة مذيع البي بي سي هو الغموض الذي يكتنف هويته".

"قبل بضع سنوات، ربما كانت هناك محادثة قصيرة في حانة أو حديقة ما، لكن الأسرار قد تظل سرية إلى حد كبير. الآن، مع وسائل التواصل الاجتماعي، كان اسم المقدم في غضون أيام قليلة شائعًا في كل مكان. ولكن أيضاً كانت هناك اتهامات كاذبة حول مذيعين آخرين".

تصاعد الضغط على وسائل التواصل لدرجة أن مذيعي البي بي سي الآخرين بدأوا في إبعاد أنفسهم عن الفضيحة: مقدم البرامج الرياضية الشهير غاري لينيكر ومقدم البرامج الإذاعية جيريمي فاين كانوا من بين أولئك الذين خرجوا وقالوا "لم أكن أنا".

دعا بعض مذيعي البي بي سي المذيع المعني إلى تسمية نفسه من أجل زملائه.

بعد خمسة أيام من انتشار القصة، ألقت فيكي فلند وهي زوجة المذيع المتهم، بياناً قالت فيه إن زوجها هو المعني بهذه الأحداث الدرامية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "لماذا لم تعلن بي بي سي اسم المذيع الذي وضعت قصته الهيئة البريطانية في مأزق؟", المدة 3,10 03:10 التعليق على الفيديو، مذيع بي بي سي: ما الذي نعرفه عن المزاعم التي وضعت بي بي سي في مأزق؟

من هو هيو إدواردز؟

يعتبر هيو إدواردز "وجه بي بي سي"، حيث يقدم نشرة أخبار بي بي سي الرئيسية في الساعة العاشرة مساءً.

انضم إلى فريق بي بي سي في عام 1984 وهو أحد أعلى المذيعين أجراً في بي بي سي، براتب يبلغ حوالي 435 ألف جنيه إسترليني في السنة.

قاد تغطية العديد من الأحداث الإخبارية، بما في ذلك جنازة الملكة والانتخابات، وكان الصوت وراء تتويج الملك تشارلز الثالث.

تم الإشادة به كمقدم ينقل الثقة والسلطة والمصداقية.

تقول زوجته إن إدواردز الآن يقبع في المستشفى ويعالج من بعض مشاكل الصحة العقلية الخطيرة، كان هيو قد تحدث في الماضي عن صراعاته الشخصية مع الاكتئاب.

وقد ناشدت زوجته العامة لاحترام خصوصية عائلتها ومن تخصهم القضية.

أوضحت الشرطة أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى ارتكاب جريمة جنائية، ولكن لأكثر من أسبوع، تم تداول قصة الرأي العام في المحاكم البريطانية.