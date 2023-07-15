التشيكية ماركيتا فوندروشوفا تتوّج ببطولة ويمبلدون للتنس على حساب التونسية أنس جابر

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، التشيكية ماركيتا فوندروشوفا أول لاعبة غير مصنّفة ترفع طبق فينوس روز ووتر

قبل 34 دقيقة

توّجت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا ببطولة ويمبلدون للتنس فردي سيدات، متغلبة على التونسية أنس جابر - وصيفة نسخة 2022 من البطولة ذاتها.

ووقعت المباراة في مجموعتين جاءت نتيجة كلتيهما 6-4 لصالح التشيكية.

وبذلك، تكون فوندروشوفا، ذات الـ 24 ربيعا، قد كتبت تاريخا، كونها أول لاعبة غير مصنّفة تتوج بإحدى بطولات التنس الأربع الكبرى - غراند سلام.

وعندما بدأ العام الجاري، لم تكن فوندروشوفا قد فازت سوى بمباراتين اثنتين على ملاعب عشبية في مشوارها.

وقالت فوندروشوفا: "يا له من شعور رائع .. لا أعرف كيف فعلت ذلك. العودة إلى مستويات سابقة ليست مسألة سهلة .. كنت آمل أن أعود إلى هذا المستوى، وها أنا ذي".

وقالت فوندروشوفا لمنافستها أنس جابر: "تهانئي إليك. أنتِ ملهمة لنا جمعيا. آمل أن تفوزي يوما، أنت شخصية رائعة".

"سنحقق هذه البطولة يوما ... أعدكم بذلك"

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في المقابل، تعدّ هذه الخسارة هي الثانية للعام الثاني على التوالي التي تُمنى بها التونسية المصنفة السادسة عالميا أنس جابر في نهائي بطولة ويمبلدون.

وقالت جابر بعد نهاية المباراة: "أعتقد أن هذه هي أكبر خسارة مؤلمة مُنيت بها في مشواري".

واستدركت التونسية قائلة: "أودّ أن أشكر فريقي لإيمانه الدائم بي. سنحقق هذه البطولة يوما... أعدكم بذلك".