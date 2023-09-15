عصفور في بلا قيود: اتفاق أوسلو انتهى وللأبد

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "عصفور في بلا قيود: اتفاق أوسلو انتهى وللأبد", المدة 1,34 01:34 التعليق على الفيديو، حسن عصفور: خُلقت حماس كبديل مواز للسلطة

15 سبتمبر/ أيلول 2023

حمّل حسن عصفور الوزير السابق وعضو الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات أوسلو التي وقعت في عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسحاق رابين حينها، بنيامين نتنياهو الذي كان زعيماً للمعارضة في ذلك الوقت، عدم الالتزام بالاتفاق بل وكسر العمود الفقري له حسب تعبيره. وشدد عصفور على أنّ الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أدى كل واجباته فيما يخص الاتفاق، بينما لم يف الطرف الإسرائيلي بأي من التزاماته، حسب رأيه.

ويعزو عصفور عدم التقدم في المسار السوري الذي كان مطروحا في الفترة ذاتها إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 1987 التي غيرت المعادلة وحولت اهتمام إسرائيل نحو السلام مع الفلسطينيين.

ويرى عضو الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات أوسلو أنّ نشوء حماس جاء ضمن مشروع قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها لإيجاد بديل مواز للسلطة الفلسطينية، وقامت بفرضها على الساحة الفلسطينية، حسب قوله.

وشدد عصفور على أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين، ووصف من يتحدث عن "سيادة يهودية في أرض البراق وجداره" بأنّه خارج عن المنظومة الوطنية الفلسطينية" على حد تعبيره. أما فيما يتعلق باتفاق أوسلو، فإن عصفور يرى أنّ هذا الاتفاق انتهى وللأبد.

فكيف قيّم حسن عصفور دور الرئيس الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في عملية السلام؟ وما هي تحفظاته على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس؟ وكيف يرى الموقف الأمريكي من السلطة الفلسطينية؟