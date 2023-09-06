قمة المناخ الأفريقية: ما علاقة التغير المناخي باقتراب الحيوانات المفترسة من البشر؟

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مع انعقاد قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، ترفع المجتمعات المحلية الكينية التي تعيش حول بحيرة بارينغو في منطقة وادي الصدع العظيم دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الآثار الضارة لتغير المناخ.

ويقولون إن ذلك تسبب في تضاعف حجم البحيرة خلال العقد الماضي، مما أدى إلى نزوح الآلاف من الأشخاص وغمر أراضي الأجداد. ويقولون أيضًا إن ذلك أدى إلى ارتفاع حاد في هجمات التماسيح، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى تقريب الحيوانات القاتلة من السكان المحليين.