مكالمة استغاثة تلقتها بي بي سي تنقذ ست نساء محاصرات في شاحنة تبريد في فرنسا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شاحنة التبريد

Author, خوي بي لو

Role, بي بي سي

قبل 9 دقيقة

تم إنقاذ ست نساء من مؤخرة شاحنة في فرنسا، بعد أن ساعدت هيئة الإذاعة البريطانية في تعقبهن وتنبيه الشرطة.

وكان على متن الشاحنة أربع فيتناميات وعراقيتان، يعتقد أنهن مهاجرات ومحاصرات داخل الشاحنة في حالة ذعر ويكافحن من أجل التنفس. وقد تحدثت إحداهن إلى بي بي سي من داخل الشاحنة.

وقامت بي بي سي بالاتصال بالشرطة التي أوقفت الشاحنة. واعتقلت الشرطة الفرنسية سائق الشاحنة، كما فتحت تحقيقا في ما يشتبه بأنه عملية اتجار بالبشر.

في حوالي منتصف نهار الأربعاء، أضاءت شاشة هاتفي.وتلقيت رسالة نصها: "هناك بعض الأشخاص الذين عبروا الحدود من فرنسا إلى إنجلترا في شاحنة تبريد".

قبل أن أتمكن من الانتهاء من قراءة الرسالة، وصلتني مكالمة.

"هل أنت في أوروبا؟ الرجاء المساعدة، إنه أمر عاجل"، كان صوت المتصل مذعوراً.

شعرت بالبرد في كل مكان، إذ كانت القصة المأساوية لـ 39 مهاجرا فيتناميا تم العثور عليهم ميتين بعد اختناقهم في مقطورة شاحنة في عام 2019 في إسيكس في إنجلترا لا تزال حية في ذهني.

لم أكن أعرف من هو المتصل، لكني ظننت أنه يعرفني منذ أن غطيت وفيات شاحنة إسيكس، حيث تعرفت على الكثير من الفيتناميين في ذلك الوقت.

سألت المتصل بعض الأسئلة، ولكن سرعان ما أصبت بالاحباط لعدم تمكني من الحصول على المعلومات التي أحتاجها.

علمت أن هناك مجموعة من حوالي ستة أشخاص يختبئون في الشاحنة، رقم لوحة ترخيصها غير معروف، وكذلك موقعها والاتجاه الذي كانت تسير فيه.

كل ما كنت أعرفه في هذه المرحلة، مما قاله لي المتصل، هو أن السيارة كانت في فرنسا، ولكن يبدو أنها استدارت ولم تعد تتجه نحو وجهتها الأصلية - الحدود إلى إنجلترا.

ما هي أخطر الطرق التي يسلكها المهاجرون في العالم؟ 30 يونيو/ حزيران 2022

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

قيل لي إن النساء الست في صندوق الشاحنة وأن مكيف الهواء بدأ في العمل. كانت النساء بداخلها يشعرن بالبرد الشديد وكن مذعورات. لكنهن لا يزلن قادرات على الاتصال بالعالم الخارجي، ووضع المتصل إحداهن على اتصال معي.

"الجو بارد جدا ، يستمر جهار التكييف في ضخ الهواء البارد"، راسلتني امرأة شابة من الشاحنة وقالت إن الشاحنة كانت مغلقة بقضيب حديدي، وأرسلت لي مقطعي فيديو قصيرين يصوران المشهد بالداخل.

أظهر أحد مقاطع الفيديو حجرة مظلمة ومكدسة على السطح كانت صناديق من الورق المقوى تحتوي على فاكهة، ولم يتبق سوى بضع عشرات من السنتيمترات من المساحة للجلوس على الأرض. كان هناك سعال من بعض النساء، وكان هناك صوت شابة قالت: "لا أستطيع التنفس".

أخبرتني المرأة أنهن ركبن الشاحنة في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليلة السابقة. لقد أمضين منذ ذلك الحين أكثر من 10 ساعات هناك وبدأن يشعرن بعدم الارتياح عندما أظهرت بيانات موقعهم على هواتفهم أن الشاحنة قد غيرت اتجاهها.

دون تفكير، اتصلت بزملائي من بي بي سي نيوز والمراسلين الذين يعيشون في فرنسا. في الوقت نفسه، تم إبلاغ مراسل صحيفة لوموند الفرنسية في لندن، ونبه على الفور زميله في مكتب التحرير في باريس المتخصص في قضايا الهجرة عن الموضوع.

تمكنت المرأة من مشاركة موقعها مباشرة بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي، الذي عرفت منه أن الشاحنة كانت على الطريق السريع إي 15، بالقرب من دراك أوتس، شمال ليون.

ثم طلبت من زميل في فرنسا المساعدة في الاتصال بأقرب مركز شرطة للشاحنة، وتمكنوا من الاتصال بهم وإرسال التفاصيل التي كانت لدينا.

لم تتمكن المرأة من إجراء مكالمات من داخل الشاحنة. ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا، ولكن ربما كان ذلك بسبب نوع شريحة الاتصال التي كانت تستخدمها.

جمعنا كل المعلومات التي نحتاجها، وأرسلنا تحديثات موقع السيارة بشكل مستمر إلى فام تساو فونج، الصحفي المستقل في باريس، وكذلك فريق بي بي سي نيوز في أوروبا والشرطة الفرنسية.

لكن كانت الشابة لا تزال قادرة على مراسلتي. أخبرتني أن مكيف الهواء قد تم إيقاف تشغيله وكان التنفس صعبا. كتبت لي: " نحن نختنق".

عالقات في المساحة الضيقة التي رأيتها في مقطع الفيديو القصير، كنت أخشى ألا يكون لديهن الكثير من الوقت للصمود.

حاولت طمأنتهن، وطلبت منهن أن يحافظن على الهدوء، وأن يحاولن عدم التحدث للحد من استهلاك الهواء، وأن الشرطة ستأتي بسرعة لإنقاذهن.

كنت متوتراً كلما نظرت إلى شاشة الكمبيوتر ثم هاتفي، في انتظار الأخبار.

بعد التحدث لفترة من الوقت، اكتشفت أنه قبل ركوب الشاحنة ، قرر ثلاثة من رفقاء المرأة عدم القدوم معها. لست متأكدا لماذا اتخذوا هذا القرار، لكنهم التقطوا صورة لرقم لوحة ترخيص الشاحنة.

وأظهرت الصورة أنها تحمل لوحات ترخيص أيرلندية، وعلى هاتفي تمكنت من رؤية موقعها مرة أخرى.

أخبرتنا الشرطة الفرنسية في منطقة الرون أنها حددت موقع الشاحنة واعترضتها.

لقد راسلتها، لكنني لا أعتقد أنها قرأت رسائلي - لابد أن الشرطة وصلت وصادرت هاتفها.

تقول الفيتناميات الأربعة إنهم ركبوا الشاحنة بوعد بنقلهم بأمان إلى إنجلترا. بالنسبة لي، شعرت بالارتياح لعلمي أنهم أصبحوا الآن آمنين في فرنسا. قلت لنفسي إنهم آمنون، هذا هو أهم شيء.

في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، ذكرت المدعية الفرنسية ليتيتيا فرانكارت في فيلفرانش سور سافيرني أن السيارة كانت من ليتوانيا وأن السائق كان قيد التحقيق.

وأضافت السيدة فرانكارت أن على متن الشاحنة أربع شابات فيتناميات، إحداهن قاصر، وشابتان من العراق.