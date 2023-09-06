فرنسا: منع طالبات يرتدين العباءة الطويلة من الدخول للمدارس

حظر العباءة في فرنسا: طالبات يتحدين قرار السلطات بارتداء فساتين طويلة

قبل 34 دقيقة

منعت مدارس فرنسية دخول عشرات الفتيات اللواتي التزمن بارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضاً، كما واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين