لقاح الملاريا: هل سيرسم اللقاح الجديد نهاية لـ "قاتل الأطفال"؟
لقاح الملاريا: هل سيرسم اللقاح الجديد نهاية لـ "قاتل الأطفال"؟
جهود علمية حثيثة نجحت في التوصل للقاح مضاد لمرض الملاريا الذي يسمى بـ "قاتل الأطفال"، إذ يعد الأطفال والرّضع أكثر ضحاياه. وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح الجديد منخفض التكلفة والذي سيتمكن العالم من إنتاجه بكثافة.
وكانت جامعة أوكسفورد طوّرت هذا اللقاح الذي يعدّ الثاني في مضمار التحصين ضد مرض الملاريا. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنها كانت لحظة "سرور غامر .. طالما حلمت بذلك اليوم الذي نمتلك فيه لقاحا آمنا وفعالا ضد الملاريا".
فما الذي نعرفه عن اللقاح؟ وهل سينجح في أن يكون نهاية مرض الملاريا في العالم؟
تقرير رندة درويش