لقاح الملاريا: هل سيرسم اللقاح الجديد نهاية لـ "قاتل الأطفال"؟

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وكانت جامعة أوكسفورد طوّرت هذا اللقاح الذي يعدّ الثاني في مضمار التحصين ضد مرض الملاريا. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنها كانت لحظة "سرور غامر .. طالما حلمت بذلك اليوم الذي نمتلك فيه لقاحا آمنا وفعالا ضد الملاريا".