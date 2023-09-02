كأس العالم لكرة السلة: تأهل لبنان ومصر إلى ملحق أولمبياد باريس الصيف المقبل

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مدرب المنتخب اللبناني لكرة السلة، الحاج، يتحدث للاعبين خلال لقاء جمعهم بالمنتخب الفرنسي ضمن التصفيات.

قبل 28 دقيقة

تأهل المنتخبان اللبناني والمصري إلى الملحق المؤهل إلى مسابقة كرة السلة في الالعاب الاولمبية الصيف المقبل في باريس.

وحقق منتخب لبنان فوزه الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 على حساب منتخب إيران 81-73، ضمن منافسات التصنيفات بين الـ17 والـ32، بعدما انتزعت اليابان بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا بفوزها الثالث في المونديال على الرأس الأخضر 80-71.

تأهل الفريق المصري رغم خسارته أمام فريق نيوزيلندا 86-88 في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في مونديال كأس العالم لكرة السلة المقام في كل من الفلبين وإندونيسيا واليابان.

وفشل المنتخب الأردني في الخروج بفوز واحد من النهائيات إثر خسارته أمام المكسيك 80-93.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم يتسنّ للفريق الأردني الفوز بمبارياته الخمس خلال مونديال كأس العالم لكرة السلة 2023.

وكان الفريق اللبناني قد حقق فوزه الثاني في كأس العالم بعدما هزيمته ساحل العاج، ليحتل المركز الثاني في قائمة أفضل فريق آسيوي بعد اليابان في الترتيب النهائي.

كما حقق لاعبه علي حيدر لقب أفضل مسجّل أهداف لفريق الأرز بـ20 نقطة مع 4 متابعات تلاه وائل عرقجي بـ19 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وسيرجيو الدرويش بـ11 نقطة.

أما إيران التي خرجت من دون اي فوز في البطولة، فسجّل لها محمد اميني، الذي يبلغ عمره 18 عاما، 22 نقطة.

وخسر المنتخب الأردني في أخر لقاء له أمام المكسيك 93-80، لتكون هذه خسارته الخامسة في خمس لقاءات خاضها في التصفيات.

صدر الصورة، Reuters

جنوب السودان واليابان إلى الأولمبياد

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وضمن منتخب جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية بعد فوزه الكبير على أنغولا 101-78 في مانيلا.

وكان منتخب جنوب السودان يتنافس مع نظيره المصري على البطاقة الإفريقية، وبتحقيقه فوزه الثاني في المجموعة الثالثة عشرة والثالث في المونديال، كان أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة الرابعة عشرة 86-88.

وسيطر منتخب جنوب السودان، الذي يشارك في المونديال لأول مرة، على مباراته مع أنغولا منذ ربعها الأول الذي أنهاه متقدماً 30-16، لينهي اللقاء متقدما بفارق 23 نقطة.

وبتقدم جنوب السودان ضمنت مصر، صاحبة المركز الثاني كأفضل منتخب إفريقي، المشاركة في الملحق العام المؤهل للأولمبياد، بعد خسارة ساحل العاج أمام فرنسا 77-87 والرأس الأخضر أمام اليابان المضيفة 80-71.

ومكنت النتيجة المنتخب الياباني من رفع رصيده الى 8 نقاط من ثلاثة انتصارات في خمس مباريات، ليحسم بذلك بطاقة آسيا الوحيدة المؤهلة مباشرة إلى باريس 2024.