محاكمة ترامب في جورجيا ستُبثّ على الهواء مباشرة

Author, توم جيهغان

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

منح قاض في ولاية جورجيا الأمريكية الضوء الأخضر لبثّ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في اتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات، على الهواء مباشرة وعبر شاشات التلفزيون.

وقال القاضي سكوت مكافي إن كل جلسات المحاكمة ستكون متاحة للبث على الهواء عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمحكمة مقاطعة فولتون.

ولم يحدَّد بعدُ موعد لبدء المحاكمة، لكن من المرجح أن يكون ذلك في العام المقبل بينما سيكون ترامب بالفعل يخوض انتخابات الرئاسة مجددا.

ويواجه ترامب، رفقة 18 شخصا آخر، اتهاما بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020.

وينفي ترامب عن نفسه الاتهامات الـ 13 التي يواجهها في جورجيا، بينما يخضع الرئيس الجمهوري السابق لثلاث محاكمات جنائية أخرى.

وعادة ما يتم بثّ وقائع المحاكمات التي تجري بمحكمة مقاطعة فولتون بثاً مباشرا على الهواء.

غير أن هذه ستكون أولى المحاكمات الأربع لترامب التي تُبث على الهواء، ومن المتوقع أن تسجل أعلى المشاهدات بين محاكمات السنوات الأخيرة.

وسافر ترامب الأسبوع الماضي إلى مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، لتسليم نفسه للسلطات بسجن مقاطعة فولتون حيث التُقطت له صور جنائية.

مكالمة "متقنة"

ويتهم مدّعون الرئيس السابق بالضغط على مسؤولين في جورجيا من أجل قلب نتائج الانتخابات في الولاية، والتي خسرها ترامب لمصلحة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وسُمع صوت الرئيس السابق في مكالمة هاتفية ضغط فيها على كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا "للحصول على 11780 صوتا" أثناء فرز الأصوات.

ومن جانبه، وصف ترامب المكالمة بأنها كانت "متقنة"، بينما لم تعبّر هيئة محاميه عن أي مخاوف لدى الاستماع للمكالمة.

ويعدّ قطب عقارات نيويورك السابق أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض السباق الرئاسي 2024، ولم تسفر المشكلات القضائية المتفاقمة التي يواجهها ترامب عن الحدّ من شعبيته حتى الآن.