بريطانيا: لماذا قرر رجل عدم العودة إلى ارتداء الأحذية مرة أخرى؟

قبل ساعة واحدة

تخلى مايكل بيكوك عن حذائه ولم ينظر إلى الوراء أبدًا بعد أن بدأ العمل المجتمعي بعد التعافي من مشاكل الصحة العقلية.

ويقول إنه على الرغم من ثقب قدمه بمسمار يبلغ طوله بوصة ونصف، إلا أنه لن يعود أبدًا إلى ارتداء الأحذية مرة أخرى، قائلًا إن ذلك يجعله يشعر بالثبات ويساعد في تحسين صحته.