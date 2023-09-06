ما ملابسات اختفاء اليوتيوبر العماني حارث الشريقي؟

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قبل 48 دقيقة

تصدر وسم #كلنا_حارث_الشريقي مواقع التواصل في سلطنة عمان اليوم، حيث تداول ناشطون أنباء عن اعتقال اليوتيوبر والرحالة العماني منذ عدة أيام في محافظة مأرب باليمن.

وأثار خبر اعتقال الشريقي تساؤلات حول أسباب الاعتقال واستياء واسع النطاق لدى ناشطين في كلا البلدين ولدى متابعيه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وشنّ ناشطون حملة واسعة عبر مواقع التواصل للتعبير عن تضامنهم مع صانع المحتوى العماني وللمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.

اعتقال أم اختطاف؟

تداول ناشطون منذ مساء الثلاثاء أخبارا تفيد باعتقال حارث الشريقي عند إحدى النقاط الأمنية في مدينة مأرب اليمنية يوم الأربعاء الماضي أثناء محاولته زيارة صنعاء، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل.

الناشط اليمني، علي النسي، يقول في تغريدته على إكس إن "قوات الأمن اعتقلت حارث الشريفي قبل 5 أيام،" ويضيف أن الاعتقال كان "بسبب رغبته في زيارة صنعاء"، ويناشد في تغريدته إطلاق سراحه الفوري بحكم "كونه ضيف زائر لليمن ولا علاقة له بأي خلاف سياسي".

بينما يقول الناشط العماني في تغريدة له على موقع إكس "أنباء عن اختطاف الرحال العُماني حارث الشريقي في محافظة مأرب باليمن،" موضحاً أن ما سماه الاختطاف وقع أثناء مروره من نقطة التحالف وهو قادم من صنعاء وأنه "تم اقتيادهم إلى جهة غير معروفة".

أما الناشط اليمني نواف حمد ناصر فيقول، تعبيراً عن استنكاره لاعتقال حارث الشريقي، "وطيتوا رؤوسنا بين العرب والقبائل".

السفير اليمني يوضح

مع توسع الجدل حول ملابسات الاعتقال وتسميته من قبل بعض الناشطين بالاختطاف، كان لا بد من توضيح رسمي.

هذا التوضيح جاء من السفير اليمني لدى سلطنة عمان، خالد بن صالح بن شطيف، الذي تحدث مع عدد من المحطات العمانية ونفى قطعاً أن يكون ما حدث للشريقي "اختطافاً".

وأوضح السفير اليمني أن حارث الشريقي موقوف في أقسام الأمن في مأرب، وأنه سيخرج في الساعات القليلة القادمة.

تضامن واسع النطاق

ومع هذا، فقد ضجت مواقع التواصل منذ مساء أمس برسائل التضامن مع صانع المحتوى العماني، إذ نشر ناشطون ومتابعون له نداءات تطالب بالكشف عن مصيره وبالإفراج الفوري عنه، وتعبّر عن تضامنهم معه.

مستشار وزير الإعلام اليمني طالب سلطات محافظة مأرب بإطلاق سراح حارث الشريقي قائلاً إن الرحال العماني ينقل صورة إيجابية عن اليمن وإنه لا دخل له بالسياسة، ومضيفاً أن "اعتقاله بدون أي تهمة أو جريمة فيه إساءة لليمن ولا نقبل بها ولا يقبل بها أي يمني".

ويقول صانع المحتوى بدر الوهيبي في تغريدته "نتضامن مع الصديق الرحال حارث الشريقي.. ونناشد الجهات الحكومية سرعة التدخل من أجل إرجاع صديقنا حارث إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن".

أم أسيل العامرية تقول في تغريدتها تحت وسم #كلنا_حارث_الشريقي "اليمن جاء إليك ضيفاً أهذا حق الضيف؟!"

بينما أشار آخرون إلى تكريم السفير اليمني في سلطنة عمان في وقت سابق لحارث الشريقي، لزيارته لليمن خلال الفترة الماضية وإسهامه في نقل العادات والتقاليد والتراث اليمني، وتأملوا خيراً في أن يسرع ذلك من الإفراج عنه.

من هو حارث الشريقي؟