غانا تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن مدى الحياة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، 170 رجلا وامرأة محكوم عليهم بالإعدام حاليا في غانا سيتم سجنهم مدى الحياة

قبل 9 دقيقة

انضمت غانا إلى قائمة الدول الأفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام، بعد أن صوت البرلماني الغاني لصالح قانون يحظر الإعدام نهائيا.

ونفذت غانا أخر حكم إعدام عام 1993، ويوجد حاليا 170 رجلا وسيدة محكوم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم تستوجب هذه العقوبة، وسيتم استبدال هذه العقوبة حاليا بالسجن مدى الحياة.

وكان الإعدام هو العقوبة التي تصدر بعد الإدانة بارتكاب جريمة القتل العمد في غانا.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الغانيين يوافقون على إلغاء عقوبة الإعدام.

في العام الماضي، حُكم على سبعة أشخاص بالإعدام في غانا، لكن لم يتم تنفيذ الحكم في أي منهم. كما كان الإعدام عقوبة الإدانة بجريمة الخيانة في البلاد.

وكان النائب فرانسيس كزافييه سوسو، قد قدم مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم الجنائية، وحظي بدعم لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والبرلمانية في البرلمان.

عملت حملة منظمة مشروع عقوبة الإعدام، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، مع النائب كزافيية سوسو لتغيير القانون.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن غانا هي الدولة الأفريقية رقم 29، التي تلغي عقوبة الإعدام، وتحتل المرتبة 124 على مستوى العالم.

في السنوات الأخيرة، ألغى العديد من الدول الأفريقية عقوبة الإعدام، كان من بينها بنين وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية وسيراليون وزامبيا.

وقال النائب سوسو "في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، يستيقظ السجناء معتقدين أن هذا قد يكون آخر يوم لهم في الحياة. لقد كانوا مثل الأحياء الأموات: نفسيا، لم يعدوا بشرا".