لماذا ترتفع درجة حرارة آيفون 15 الجديد؟

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Author, شيونا ماكالوم

Role, مراسلة التكنولوجيا

قبل 30 دقيقة

ألقت شركة أبل باللوم على وجود خلل خطأ في نظام التشغيل، وعلى تحديثات التطبيقات مثل تطبيق انستغرام في ارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون 15 الجديد.

واشتكى بعض مستخدمي الهاتف الجديد بعد طرحه للبيع في سبتمبر/أيلول، من أن أجهزتهم تسخن للغاية بحيث لا يمكن لمسها.

وقالت شركة أبل إن هناك خطأ عثر عليه عند تحديث نظام آي أو إس 17 على الهاتف.

لكنها ادعت أيضا أن التغييرات في تطبيقات الشركات الأخرى "تتسبب في زيادة التحميل على النظام".

ويتوقع مستخدمو آيفون أن تصبح أجهزتهم أكثر سخونة أثناء الإعداد الأولي، أو عند النسخ الاحتياطي لها، نظرا لكمية قوة المعالجة المستخدمة وعمل الهاتف الإضافي – ولكن هذه المشكلات مع آيفون 15 كانت أسوأ.

ولجأ المستخدمون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من أن الهواتف الجديدة تلتهب بشدة.

وقالت شركة أبل إن الأجهزة قد تصبح دافئة في الأيام القليلة الأولى "بعد إعداد الجهاز أو استعادته بسبب زيادة نشاط التطبيقات غير المنظور".

وأضافت الشركة: "حددنا بعض الظروف التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون أكثر من المتوقع".

ويتضمن ذلك خطأ في نظام التشغيل آي أو إس17، وهو أحدث إصدار من نظام أبل للهواتف الذكية، ومتاح لأحدث طرزها.

وقالت إن "هناك مشكلة أخرى تتضمن بعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الشركات الأخرى التي تتسبب في زيادة التحميل على النظام"، وتعمل الشركة حاليا مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات التي سيبدأ تنفيذها.

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تطبيقات الشركات الأخرى

ومن بين التطبيقات التي يُلقى عليها اللوم في هذه المشكلة، تطبيق انستغرام وأوبر ولعبة الفيديو أسفلت 9، بحسب ما ذكرته أبل.

وأصلحت شركة انستغرام بالفعل المشكلة في تطبيقها الأسبوع الماضي.

ولن يؤدي إصلاح الأخطاء المكتشفة في نظام آي أو إس17 القادم، التي تهدف إلى معالجة ارتفاع درجة الحرارة، إلى التأثير في أداء الهاتف.

وشددت شركة أبل على أن ارتفاع حرارة الهواتف لا تتعلق بغلاف التيتانيوم الجديد الذي يضم هاتفي آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الهواتف الذكية القديمة.

كما رفضت أبل أيضا التكهنات بأن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة لها علاقة بمنفذ يو بي إس- سي الجديد الذي سمح لها بالامتثال للقوانين الاتحاد الأوروبي.