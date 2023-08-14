السجن مدى الحياة لاغتصاب شقيقتين هنديتين وشنقهما

التعليق على الصورة، والدة الضحيتين

قبل 12 دقيقة

حكمت محكمة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند على رجلين بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل شقيقتين من طبقة الداليت العام الماضي.

وتمت إدانة إثنين آخرين بتهمة إتلاف الأدلة وسجنهما لمدة ست سنوات لكل منهما. ومن المرجح أن يستأنف المدانان الحكم أمام المحكمة العليا.

وعثر على الفتاتين المراهقتين معلقتين في شجرة في منطقة لاخيمبور في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتصدرت الجريمة البشعة عناوين الصحف وأثارت غضبا عالميا.

وألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص، أدين أربعة منهم يوم الجمعة بينما لا تزال الأحكام الصادرة ضد قاصرين معلقة.

ويوم الجمعة، أدانت محكمة خاصة تتعامل مع قضايا حماية الأطفال من الجرائم الجنسية اثنين من البالغين الأربعة باختطاف الفتاتين واغتصابهما جماعيا وقتلهما.

ووصف القاضي راهول سينغ يوم الإثنين الجريمة بأنها "ضمن الجرائم النادرة" وقال إن أحكام السجن المؤبدة الصادرة بحق المدانين "ستستمر حتى أنفاسهما الأخيرة". كما أُمرا بدفع 41 ألف روبية (500 دولار) لكل منهما كغرامة.

وعثر على جثتي الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 17 و15 عاما مشنوقتين في 14 سبتمبر/أيلول بالقرب من منزلهما في قرية تامولي بورفا، على بعد ما يزيد قليلا عن 200 كيلومتر من عاصمة الولاية، لكناو.

وبعد أقل من 24 ساعة من الجريمة، ألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم الستة.

وقالت الشرطة إن الفتاتين كانتا صديقتين لبعض المتهمين و"ذهبتا طوعا" معهما على دراجتهما. وقالت إن المتهمين اغتصبا وخنقا الفتاتين أثناء الضغط عليهما للزواج ثم علقوهما في شجرة بمساعدة شركائهما.

لكن عائلة الفتاتين شككت في التحقيق وزعمت أن المتهمين اختطفا الشقيقتين من خارج منزلهما.

كما اعترضت عائلات المتهمين على ادعاء الشرطة قائلة إن أبناءهم أبرياء.