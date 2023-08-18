سام أصغري زوج بريتني سبيرز يعلن انفصالهما

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طلب أصغري من المعجبين مراعاة خصوصية الزوجين

قبل 35 دقيقة

قال سام أصغري ، زوج المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، إن الزوجين قررا إنهاء "رحلتهما معا" بعد زواج دام 14 شهرا.

وأشار طلب طلاق قدم يوم الأربعاء واطلعت عليه بي بي سي نيوز إلى "خلافات لا يمكن التغلب عليها" بين أصغري (29 عاما) وسبيرز (41 عاما).

وكان الزوجان قد عقدا قرانهما في سبتمبر/أيلول 2021 وتزوجا في حفل صغير بحضور عدد كبير من النجوم في يونيو/حزيران 2022.

ونشرت تقارير شائعات عن خلافاتهما الزوجية في الصحف الأمريكية هذا العام.

وانطلقت سبيرز للعالمية بعد أغنيتها التي تحمل عنوان "مرة أخرى يا حبيبي" عندما كان عمرها 16 عاما فقط، تبعتها أغان أخرى حققت نجاحا كبيرا.

وكتب أصغري على موقع إنستغرام يقول : "بعد 6 سنوات من الحب والالتزام قررنا، زوجتي وأنا، إنهاء رحلتنا معا. سوف نتمسك بالحب والاحترام الذي نتمتع به لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائما".

وأضاف "طلب الخصوصية يبدو سخيفا لذلك سأطلب فقط من الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام أن يكونوا لطفاء ويتحلوا بالكياسة".

بريتني سبيرز تلوم أمها بسبب الوصاية التي "دمرتها" 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

ولم يعلق ممثلو سبيرز بعد.

و لم تتطرق المغنية إلى موضوع الطلاق على حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 42 مليون شخص، بل كتبت عن"شراء حصان قريبا".

ووفقا لطلب فسخ الزواج الذي قدمه أصغري في محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا يطلب أن تدفع سبيرز النفقة الزوجية وأتعاب المحاماة.

وكان الممثل الإيراني الأمريكي ومدرب اللياقة البدنية قد التقى سبيرز بينما كانت تصور فيديو لإحدى أغانيها عام 2016.

وكان مؤيدا صريحا لجهودها لإنهاء وصاية والدها جيمي، في معركة فازت بها قبل أشهر فقط من زواجهما.

وجرى زفافهما العام الماضي، في منزل النجمة في ثاوزند أوكس، كاليفورنيا، في احتفال حميم وفخم حضره مشاهير بما في ذلك باريس هيلتون ،مادونا ودرو باريمور.

وشوهد الاثنان مؤخرا بدون خواتم زفافهما في الأماكن العامة.

ويأتي الانفصال بينما تستعد سبيرز لنشر مذكراتها التي تحمل عنوان "المرأة بداخلي" في شهر أكتوبر/تشرين أول.

وهذا هو زواجها الثالث الذي ينتهي بالانفصال.

وكانت قد تزوجت من صديق الطفولة جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة في لاس فيغاس في عام 2004 ، قبل أن تنه العلاقة بناء على طلب فريق إدارتها.

وحاول ألكسندر، الذي شوهد يشارك في أعمال الشغب المؤيدة لترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة في يناير/كانون ثاني 2021 ، تخريب حفل زفاف سبيرز من أصغري قبل ساعات من عقد قرانهما.

ووجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير والتخريب، وقد أمرته المحكمة بالابتعاد عنها.