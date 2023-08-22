كيف يروي أحد المهاجرين الإثيوبيين تجربة رحلته إلى السعودية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "مئات المهاجرين يقتلون على يد حرس الحدود السعودي - هيومن رايتس ووتش", المدة 2,12 02:12 التعليق على الفيديو، هيومن رايتس ووتش: كيف يروي أحد المهاجرين الإثيوبيين تجربة رحلته إلى السعودية

كيف يروي أحد المهاجرين الإثيوبيين تجربة رحلته إلى السعودية؟

قبل 19 دقيقة

قتل حرس الحدود السعودي بشكل منهجي مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يعبرون من اليمن.

هذا هو الادعاء الرئيسي الصادم الوارد في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، وأمضت المجموعة شهورا في جمع الأدلة لدعم الاتهامات التي وجهتها لأول مرة مجموعة من مقرري الأمم المتحدة العام الماضي.

وفي مارس/آذار، نفت السعودية هذه المزاعم، قائلة إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لدعمها. وتدعو هيومن رايتس ووتش الآن إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل.