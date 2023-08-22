مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل "رحلة الموت" إلى السعودية
مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل "رحلة الموت" إلى السعودية
قتل حرس الحدود السعودي بشكل منهجي مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يعبرون من اليمن، بحسب تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأمضت المجموعة شهورا في جمع الأدلة لدعم الاتهامات التي وجهتها لأول مرة مجموعة من مقرري الأمم المتحدة العام الماضي.
وفي مارس/آذار الماضي، نفت السعودية هذه المزاعم، وقالت إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لدعمها.
وتدعو هيومن رايتس ووتش الآن إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل.
تحدث مراسل بي بي سي بول آدامز مع مهاجرين قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة مروعة على الحدود.