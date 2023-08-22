مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل "رحلة الموت" إلى السعودية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "مئات المهاجرين يقتلون على يد حرس الحدود السعودي - هيومن رايتس ووتش", المدة 2,12 02:12 التعليق على الفيديو، مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل "رحلة الموت" إلى السعودية

مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل "رحلة الموت" إلى السعودية

22 أغسطس/ آب 2023

قتل حرس الحدود السعودي بشكل منهجي مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يعبرون من اليمن، بحسب تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأمضت المجموعة شهورا في جمع الأدلة لدعم الاتهامات التي وجهتها لأول مرة مجموعة من مقرري الأمم المتحدة العام الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، نفت السعودية هذه المزاعم، وقالت إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لدعمها.

وتدعو هيومن رايتس ووتش الآن إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل.