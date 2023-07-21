سلسلة مطاعم ماكدونالدز ببريطانيا تحقق في مزاعم الاعتداءات الجنسية

صدر الصورة، PA Media

Author, نور نانجي

Role, مراسلة شؤون الأعمال

قبل 15 دقيقة

كلفت سلسلة مطاعم ماكدونالدز وحدة مخصصة للتحقيق في عشرات مزاعم الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة التي أوردتها بي بي سي في تحقيقها الثلاثاء الماضي، والتي يُعتقد أنها ارتكبت في فروع مختلفة من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في المملكة المتحدة.

وقال أليستير ماكرو، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا، إن المزاعم التي سمعها هذا الأسبوع "صادمة على المستوى الشخصي والمهني".

واعتذر ماكرو لأي شخص متضرر.

وأشار تحقيق أجرته بي بي سي إن العمال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاماً، يتعرضون للاعتداء والتحرش الجنسي بشكل روتيني تقريباً.

وقال ماكرو: "ستشرف الوحدة على جميع القضايا وسيكون لديها صلاحية إحالة القضايا الأكثر خطورة إلى فريق قانوني تابع لطرف ثالث يعمل به محققون متخصصون".

وأضاف أنه "سيتم تشغيل الوحدة من قبل الموارد البشرية والمهنيين القانونيين بدوام كامل حتى نهاية هذا العام على الأقل".

وزعم أكثر من 100 موظف حالي وسابق في منافذ ماكدونالدز في المملكة المتحدة أنهم عملوا في ثقافة سامة من الاعتداء الجنسي والتحرش والعنصرية والتنمر.

ومنذ نشر تقرير بي بي سي يوم الثلاثاء، ظهرت المزيد من القصص الفردية، مما زاد من الضغط على ماكدونالدز.

وبالإضافة إلى إنشاء وحدة التحقيقات، تقوم سلسلة مطاعم ماكدونالدز بتعيين خبراء خارجيين لفحص كيفية "رفع" شكاوى العمال بشكل مستقل. ويمكن أن يعني ذلك النظر في متى وكيف يتم إرسال هذه الشكاوى إلى الإدارات الأخرى أو المزيد من كبار المديرين.

وزعم العديد من العمال أن شكاواهم لم يتم رفعها بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.

وقال ماكرو إنه يريد التأكد من أن الناس لديهم الثقة للتحدث علانية.

وأضاف: "من المهم أن يشعر الناس بالأمان والقدرة على التحدث بصوت عال". وتابع: "من الواضح أن ذلك لم يكن هو الحال في بعض أماكن أعمالنا".

وأضاف ماكرو: "أي انتهاكات مثبتة لقواعد السلوك لدينا ستقابل بأشد الإجراءات، بما في ذلك الفصل من العمل".

وقال ماكرو إن الشركة "قاصرة بشكل واضح" في بعض المجالات الرئيسية.

وأضاف: "أنا مصمم على استئصال أي تصرف أو سلوك يقل عن أعلى معايير الاحترام والأمان والاندماج التي نطلبها من الجميع في ماكدونالدز".

في غضون ذلك، كتب النواب البريطانيون إلى ماكرو مطالبين إياه بتقديم بإجابات في أعقاب تحقيق بي بي سي.

وسأله دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة، عن الإجراء الذي تتخذه الشركة لضمان امتثال الامتيازات لقوانين العمل في المملكة المتحدة.

ولا يتم توظيف معظم العمال بشكل مباشر من قبل ماكدونالدز لأن الشركة تستخدم نظام الامتياز التجاري. وهذا يعني أنه يتم الترخيص لمشغلين فرديين لتشغيل المطاعم والقيام بالتوظيف.

وسأل جونز أيضاً عن الإجراءات المتوفرة لعمال ماكدونالدز في المملكة المتحدة لرفع الشكاوى.

ولدى ماكدونالدز حتى 11 أغسطس/آب للرد على الرسالة.

وتعتبر سلسلة الوجبات السريعة واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في المملكة المتحدة. ولديها أكثر من 170 ألف شخص يعملون في 1450 مطعماً.