تيتان: الشركة المشغلة للغواصة تقول إن الضحايا الخمس كانوا "مستكشفين حقيقيين"

صدر الصورة، Dawood family/Lotus Eye Photography/Reuters التعليق على الصورة، في اتجاه عقارب الساعة: شهزاده وابنه سليمان داود، وهاميش هاردينغ، وبول هنري نارجوليه، وستوكتون راش

قبل 23 دقيقة

قالت شركة أوشن غيت، التي أدارت رحلة الغوص الخاصة بالغواصة تيتان، إن الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم على متنها كانوا "مستكشفين حقيقيين".

وقالت شركة "أوشن غيت" في بيان إن هؤلاء الرجال "يتشاركون روح المغامرة المميزة".

وتوفي الخمسة من جراء ما يعتقد خفر السواحل الأمريكي أنه "انفجار داخلي كارثي".

وعُثر على أجزاء من الغواصة يوم الخميس، على بعد حوالي 1600 قدم (487 متراً) من مقدمة حطام سفينة تيتانيك. وكانت الغواصة قد اختفت يوم الأحد.

وكان من بين الرجال الذين كانوا على متن الغواصة ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن غيت، البالغ من العمر 61 عاما، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شهزاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما) ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما).

وكان الرجل الخامس على متن السفينة هو بول هنري نارجوليه، وكان غواصا سابقا في البحرية الفرنسية يبلغ من العمر 77 عاما، ومستكشفا مشهورا.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال الأدميرال جون ماوجر من خفر السواحل الأمريكي إن الحطام يعتقد أنه يعود للغواصة تيتان.

ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى تدمير الغواصة، ولكن تبين أن البحرية الأمريكية ربما سمعت أنها تنفجر.

وقال مسؤول في البحرية لشبكة سي بي إس نيوز إنه تم اكتشاف "شذوذ صوتي يتوافق مع الانفجار الداخلي" بعد وقت قصير من فقدان الغواصة الاتصال بالسطح.

وأدى اختفاء السفينة إلى بحث دولي واسع النطاق شاركت فيه فرق أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية.

وقالت أوشن غيت إنها تقدر "التزامهم بالعثور على هؤلاء المستكشفين الخمسة، والعمل الدؤوب الذي أمضوا فيه عدة أيام وليالٍ لدعم طاقمنا وعائلاتهم".

وقالت عائلة هاردينغ في بيان صادر عن شركة آكشن آفييشن التي كان يملكها: "لقد كان مستكشفا شغوفا - مهما كان مجال الاستكشاف - وعاش حياته من أجل عائلته وعمله والمغامرة التالية". كما وصفته العائلة بأنه كان "فريدا من نوعه".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بول هنري نارجوليه كان غواصا سابقا في البحرية الفرنسية

وشكر بيان صادر عن عائلة داود طواقم الإنقاذ، وقالت العائلة إنها "غارقة في الحب والدعم الذي تلقته وهي ممتنة لأولئك الذين أظهروا أفضل ما في الإنسانية".

وقالت عظمة داوود لشبكة إن بي سي نيوز إن ابن أخيها سليمان كان "مرعوبا" قبل الذهاب إلى الرحلة، لكنه تحمل مشقة الرحلة لأنه كان حريصا على إرضاء والده.

وقالت: "أشعر بعدم التصديق. إنه موقف غير واقعي".

وقال خبير الغوص ديفيد ميرنز إنه فقد صديقين، هما هاردينغ ونارجوليه، "بطريقة مروعة للغاية".

وقال ميرنز: "كان هاميش هاردينغ شخصية رائعة"، مضيفا أن نارجوليه كان "أسطورة تقريبا" في مجال استكشاف أعماق البحار.

وأشادت عائلة نارجوليه بحبه لسفينة تيتانيك، مضيفة: "لكن أكثر ما سنتذكره هو قلبه الكبير، وروح الدعابة المذهل ومدى حبه لعائلته".

وقال ابن زوجة نارجوليه إن "بيته بعيد عن المنزل، لقد كان المحيط".

وقال لشبكة سي بي إس نيوز إن زوج والدته زار حطام سفينة تيتانيك أكثر من 30 مرة، وأضاف: "تيتانيك تعني الكثير بالنسبة له، كل قطعة أثرية أحضرها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تعني الكثير بالنسبة له".

كما قدم التعازي ريتشارد غاريو دي كايو، رئيس نادي المستكشفين ومقره الولايات المتحدة، والذي كان هاردينغ ونارجوليه عضوين فيه.

وقال في بيان إن المنظمة "حزينة"، وإن ذكريات الرجلين "ستكون نعمة وستظل مصدر إلهام لنا باسم العلم والاستكشاف".

صدر الصورة، Engro Corporation/DH Group التعليق على الصورة، شاهزاده وسليمان داود في الصورة في مارس/ آذار 2023 في عطلة نهاية الأسبوع الرياضية في باكستان

كيف عُثر على الحطام؟

وتم تحديد موقع الحطام بواسطة مركبة بحث تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد.

وتم اكتشاف قطع منفصلة سمحت للسلطات بتأكيد أنها جاءت من تيتان، بما في ذلك مخروط الذيل.

وقال الأدميرال ماوجر إنه ليس لديه إجابة حول ما إذا كان من المرجح انتشال جثث الرجال الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة.

وقال: "هذه بيئة قاسية بشكل لا يصدق هناك في قاع البحر".

وأضاف الأدميرال ماوجر أن مركبة البحث تحت الماء التي يتم التحكم فيها عن بعد ستبقى في المنطقة مع استمرار التحقيق في ما حدث، ولكن سيتم إرسال أفراد البحث - بما في ذلك الخبراء الطبيين والفنيين - إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 القادمة.