روسيا وأوكرانيا: الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية "سيكون طويلا ودمويا"

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الجنود الأوكرانيون حرروا عدة قرى خلال الهجوم المضاد، لكن الرئيس زيلينسكي يعترف بأن التقدم بطيء

Author, ألكساندرا فوشيه

Role, بي بي سي نيوز

قبل 10 دقيقة

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية سيكون صعبا و"دمويا للغاية".

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال، مارك ميلي، أنه غير متفاجئ من أن التقدم أبطأ مما كان متوقعا، لكنه قال إن أوكرانيا "تتقدم بثبات".

وقال: "يسير (الهجوم) ببطء بعض الشيء، لكن هذا جزء من طبيعة الحرب".

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "بعض" الشركاء الغربيين بتأخير التدريب الموعود للطيارين الأوكرانيين.

وتعهدت عدة دول غربية بتدريب طياري أوكرانيا على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكن الرئيس الأوكراني قال إن بعض الحلفاء "يتباطأون" في الوفاء بهذا الوعد.

وأقر زيلينسكي سابقا بأن الهجوم الأوكراني يحرز تقدما بطيئا.

وقال الجنرال ميلي لجمهور في النادي الوطني للصحافة في واشنطن، يوم الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد "يتقدم بثبات، ويشق طريقه عبر حقول ألغام صعبة للغاية... (لمسافة) 500 متر، 1000 متر، 2000 متر في اليوم، هذا النوع من الأشياء".

وأضاف أنه لم يتفاجأ من أن التقدم أبطأ مما كان متوقعا.

وقال: "الحرب على الورق والحرب الحقيقية أمران مختلفان. في الحرب الحقيقية يموت أناس حقيقيون".

"أناس حقيقيون في تلك الخطوط الأمامية وأشخاص حقيقيون في تلك المركبات. أجساد حقيقية يتم تمزيقها بمتفجرات شديدة".

"ما قلته هو أن هذا (الهجوم) سيستغرق ستة، ثمانية، عشرة أسابيع، سيكون صعبا للغاية. سيكون طويلا جدا، وسيكون دمويا للغاية. ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام عن أي من ذلك".

وأضاف ميلي أن الجنود الأوكرانيين "يهاجمون عبر حقول الألغام وفي الخنادق"، معتبرا أن "هذا بالمعنى الحرفي للكلمة معركة من أجل حياتهم".

وقال إن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا "كل ما في استطاعتها من المساعدة".

ويعد الجنرال ميلي المستشار العسكري الرئيسي لكل من الرئيس ووزير الدفاع وومجلس الأمن القومي الأمريكي.

في غضون ذلك، قال القائد العام للجيش الأوكراني "فاليري زالوجني" إن الهجوم المضاد أعاقه الافتقار إلى القوة النارية الكافية.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، نُشرت الجمعة، قال إنه يشعر بالإحباط بسبب بطء تسليم الأسلحة التي وعد بها الغرب، من الطائرات المقاتلة الحديثة إلى ذخيرة المدفعية.

وأضاف زالوجني: "لست بحاجة إلى 120 طائرة. لن أهدد العالم بأسره. يكفي عدد محدود للغاية".

في سياق منفصل، أفادت تقارير بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، قام بزيارة غير معلنة لأوكرانيا الشهر الماضي، حيث التقى بالرئيس زيلينسكي ومسؤولين في الاستخبارات الأوكرانية.

ويقال إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية ناقش الهجوم المضاد لأوكرانيا ضد القوات الروسية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.