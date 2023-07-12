كيف يؤثر تعدين مادة النيكل على التنوع البيولوجي لعدة جزر في إندونيسيا؟

التعليق على الصورة، يهدد التعدين بالقرب من جزيرة لابينجكي الإندونيسية أسلوب الحياة التقليدي

Author, فالديا بارابوتري

Role, مراسلة بي بي سي نيوز إندونيسيا

قبل 8 دقيقة

يسير رجلان يحملان مصابيح وسهام محلية الصنع ليلاً متوجهان إلى البحر قبالة جزيرة إندونيسية.

هما من أشهر الصيادين في مجتمع شعب باجاو، ويجدان أنه من الأفضل الصيد في الظلام عندما تكون الأسماك والكركند وخيار البحر أقل نشاطاً.

لكنهما يخشيان من نفاد الوقت بسبب أسلوب حياتهما التقليدي.

يقول تاوينغ، أحد الصيادين: "في الوقت الحالي، لا تزال المياه صافية". "لكنها لن تبقى على هذا النحو ... نفايات النيكل تدخل مياهنا خلال موسم الأمطار والتيار يحملها إلى هنا".

النيكل هو جزء لا يتجزأ من الحياة العالمية، ويستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، والهواتف المحمولة، وبطاريات السيارات الكهربائية. بينما يتحول العالم إلى مركبات صديقة للبيئة ويحتاج إلى المزيد من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن ينمو الطلب على النيكل بنسبة 65 في المئة على الأقل بحلول عام 2030.

كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تلبي إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، ثلثي احتياجات العالم من هذا المعدن. وقد وقعت البلاد صفقات بمليارات الدولارات مع مستثمرين أجانب حريصين على الاستثمار في مصانع المعالجة والتعدين وكذلك المناجم.

لكن دعاة حماية البيئة يحذرون من أن التعدين يمكن أن يكون له تأثير مدمر على البيئة.

هنا في جزيرة لابينجكي في جنوب شرق سولاويزي، يخشى تاوينغ أنه إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن النفايات من مناجم النيكل ستنتهي في البحر، ما سيؤدي إلى خراب الجزيرة والحياة البحرية المحيطة بها.

ووفقًا لبيانات من الحكومة الإندونيسية، تعمل حاليًا حوالي 50 شركة لتعدين النيكل في شمال كوناوي ريجنسي، عبر المياه من جزيرة لابينجكي.

التعليق على الصورة، الصياد الإندونيسي تاوينغ

تستغرق الرحلة للوصول إلى هناك حوالي ساعة بالقارب. ومع اقترابنا من الجزيرة، تتبدل التلال الخضراء ببقع بنية خالية من الغابات. ويمكن رؤية الحفارات والبوارج وهي تحفر وتحمل "الذهب الجديد". الماء الموجود أسفلنا لونه يميل للون الأحمر والبني.

في قرية بويناجا الساحلية، نلتقي لقمان، وهو صياد آخر من قبيلة باجاو، يقول إنه لم يعد بإمكانه الصيد بالقرب من منزله.

"لم نتمكن من رؤية أي شيء تحت الماء عندما كنا نغوص"، كما يقول، مشيرا إلى أن لون المياه بني في الجزء الخلفي من منزله. "يمكن أن نصطدم بحجر". ما يجعل تكلفة الوقود أعلى إذا قرر الصيد في أمكان بعيدة، ويقول إنه إذا أثاروا ضجة، سينتهي الأمر بتدخل الشرطة.

من أجل استخراج النيكل، يتم قطع مساحات كبيرة من الأشجار وحفر الأرض لإنشاء حفر مفتوحة. مع عدم وجود جذور الأشجار لتحقيق الاستقرار في الأرض، عندما تمطر، يتم مسح الأرض بسهولة أكبر.

تظهر البيانات الحكومية أنه في عام 2022 كان هناك ما لا يقل عن 21 فيضانا وانهيارا طينيا في جنوب شرق سولاويزي. بين عامي 2005 و 2008، قبل انتشار الألغام، كان هناك اثنان إلى ثلاثة في السنة، وفقا للوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث.

يمكن أيضا استخدام المواد الكيميائية مثل سيانيد الصوديوم والديزل في عملية التعدين. هذا الأمر يقلق حبيب نجار بودوها، الناشط المحلي في مجال الحفاظ على البيئة، الذي يقول إنه عندما لا تتم إدارة النفايات والمياه بشكل صحيح، ينتهي الأمر بها في البحر.

عرض حبيب مقطع فيديو صوره على بعد حوالي 10 أميال على طول الساحل، قبالة جزيرة باهوبولو، لشعاب مرجانية "خنقتها" الرواسب من النفايات.

التعليق على الصورة، يقول صيادو الباجاو في بويناجا إنهم لم يعودوا قادرين على الصيد بالقرب من منازلهم بسبب المياه العكرة

إنه يخشى أن يحدث نفس الشيء في لابينجكي وفي عام 2009 أسس مجموعة لحماية المحار العملاق. يقول: "لن ينتصروا أبدا على تلوث النيكل".

"الرواسب ستدفنهم وتدمرهم".

لم تستجب شركات تعدين النيكل الفردية بالقرب من بويناجا لطلباتنا للتعليق على الأمر، لكننا تحدثنا إلى جمعية عمال مناجم النيكل الإندونيسية - حوالي نصف شركات التعدين في شمال كوناوي أعضاء فيها.

تقول الأمينة العامة لجمعية عمال مناجم النيكل الإندونيسية، ميدي كاترين:"من أجل الحصول على ترخيص، يجب أن توافق الشركات على إجراء إعادة تشجير أو استصلاح الأرض عند الانتهاء من تعدين المنطقة".

"السؤال هو، هل الشركات تفعل ذلك؟" تقول، معترفة بوجود مساحات من الأرض القاحلة لم يتم إعادة زرع الأشجار فيها. لكنها تقول إن هذا قد لا يكون خطأ الشركات التي لديها تصاريح:"هذه المنطقة بها أيضا الكثير من أنشطة التعدين غير القانونية".

إنها تضع المسؤولية على الحكومة لفحص عمال المناجم للتأكد من امتثالهم للقواعد والتأكد من أن ما يضعونه في تقاريرهم يتوافق مع الواقع.

يرى جفري أسري، زعيم قرية بويناجا، الأمور بشكل مختلف عن لقمان وحبيب. لذا يعتقد أن المناجم قد جلبت منافع لمجتمعه. يقول: "خذ سعر السمك على سبيل المثال". "أنا لا آخذ الأسماك إلى المدينة لبيعها لأن السعر أعلى هنا. هذه الشركات بحاجة إلى الأسماك أيضا".

يعمل ابن جفري البالغ من العمر 21 عاما في شركة قريبة لتعدين النيكل، ومثل العائلات الأخرى في بويناجا، يحصلون على تعويض شهري لا يقل عن 70 دولارا من المناجم.

الاتفاقيات المالية شائعة وهي مصممة لتعويض أي إزعاج ناتج عن نشاط التعدين والمركبات الثقيلة التي تمر عبر المنازل أثناء ذهابها لإجراء عمليات الحفر. ويشير جفري إلى أنه إذا زاد إنتاج النيكل، فإن مقدار التعويض الذي يحصلون عليه سيرتفع أيضا.

التعليق على الصورة، خارطة تشير إلى المناطق المتضررة في الجزر الإندونيسية

في العاصمة جاكرتا، التقينا نوفيتا إندري، ناشطة لصالح منظمة (Trend Asia)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز التنمية المستدامة. نوفيتا تلقي باللوم على السلطات لكونها "ضعيفة للغاية" - فهي تريد أن ترى معايير بيئية أعلى وأنظمة أكثر صرامة.

وتقول: "ليس لدينا سجل حافل بالتعدين المستدام حتى الآن". "إندونيسيا لديها الكثير من الواجبات التي يتعين عليها القيام بها، كتعزيز إنفاذ القانون، وزيادة معايير الانبعاثات، وتنفيذ اللوائح البيئية".

عندما عرضنا هذا على مستشار وزارة الطاقة والثروة المعدنية (ESDM) ، البروفيسور إرواندي عارف، أخبرنا أن الحكومة قلقة "بشأن تأثير أنشطة التعدين على الترسبات الساحلية"، ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في جميع أنحاء إندونيسيا .

ومع ذلك فهو يعتقد أن سبب التلوث هو مناجم النيكل غير القانونية، وليس الشركات المرخصة.

ويصر على أن اللوائح تعني أن المشغلين القانونيين لديهم أنظمة لإدارة المياه لضمان عدم وصول أي شيء خطير إلى البحر ولا يعتقد أنهم سيتجاهلون القواعد ويخاطرون بفقدان تصاريحهم.

لكن البروفيسور عارف يقر بأنه في المناجم غير القانونية بدون أنظمة معالجة "التربة ستتآكل".

ويضيف أن أي شخص لا يمتثل للوائح يُمنع من بيع النيكل وأن اثنين من عمال المناجم غير القانونيين قد تم تقديمهم إلى المحكمة في منطقة ريجنسي شمال كوناوي، المنطقة التي تقع فيها بويناجا.

لكن البروفيسور عارف يقر بأن الإشراف بحاجة إلى التحسين: "التعدين غير القانوني موجود في كل مكان في إندونيسيا"، على حد قوله. "حتى الآن لم ننجح في تنظيمها بشكل صحيح ... نحتاج إلى تحديد أيها قانوني وأي منها غير قانوني حتى نتمكن من تقليل هذا الضرر البيئي".

ويشير إلى أنه من أجل محاولة تحسين الوضع، أنشأت الحكومة مؤخرا فرقة عمل وطنية لمراقبة أعمال التعدين غير القانوني.

لكن العديد من شعب الباجاو الذين تحدثنا إليهم يقولون إن التغيير لا يحدث بالسرعة الكافية. إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، يحذر حبيب المدافع عن البيئة من أن الضرر قد لا يمكن إصلاحه.