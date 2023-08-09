التحقيق مع نادي تشيلسي الإنجليزي في انتهاكات مالية محتملة

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Author, سيمون ستون

Role, بي بي سي الرياضية

قبل 20 دقيقة

يحقّق الدوري الإنجليزي الممتاز في انتهاكات محتملة للقواعد المالية من قبل نادي تشيلسي.

تم تغريم "البلوز" مبلغ قدره 8.6 مليون جنيه إسترليني من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في يوليو/تموز، لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف نتيجة "تقديم معلومات مالية غير كاملة" بين عامي 2012 و2019.

تم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات من قبل مالكي النادي الجدد بعد بيعه في مايو/أيار. ومن الواضح أنهم أبلغوا الدوري أيضا بقضايا مماثلة.

يبحث الدوري الآن ما إذا كانت التهم الملموسة، مثل تلك التي تواجه مانشستر سيتي وإيفرتون، صحيحة.

تتعلّق الغرامة الأولية بفترة سبع سنوات عندما كان رومان أبراموفيتش يملك النادي.

باع أبراموفيتش نادي تشيلسي إلى كونسورتيوم بقيادة المستثمر الأمريكي تود بوهلي وشركة الأسهم الخاصة كليرليك كابيتال.

وقال نادي تشيلسي إنه "تعاون بشكل كامل وساعد اليويفا" في تحقيقاتهم و"دخلوا في اتفاق تسوية" مع الهيئة الإدارية.

يمكن تغريم الأندية عبر الخصم من نقاطها إذا ثبتت إدانتها بخرق القواعد المالية.

واتُهم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية في فبراير/شباط. ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات مالية.