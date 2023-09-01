منصة إكس "تويتر سابقا" تعتزم جمع بيانات بايومترية ومهنية عن مستخدميها لـ"مساعدتهم في الحصول على عمل"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يطمح إيلون ماسك إلى تحويل "إكس" إلى منصة "تطبيق كل شيء".

Author, كريس فالانس

Role, بي بي سي

قبل 26 دقيقة

تعتزم منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر، تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها وجمع بيانات بايومترية عن مستخدميها، من بينها صور الوجوه.

ويستطيع مستخدمو خدمة الاشتراك، "إكس بريميوم"، اختيار عرض صورة شخصية (سيلفي) وصورة تعريفية كخطوة للتحقق من هوية المستخدم.

كما تنص سياسة التحديث الجديدة على إمكانية جمع بيانات التوظيف وسجل المراحل التعليمية للشخص.

وتهدف تلك الخطوة إلى إتاحة فرصة للمنصة لتقديم "مقترح بالوظائف المحتملة، ومشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين عند التقدم لشغل وظيفة".

وثمة تكهنات تشير إلى أن "إكس" ترغب في تقديم خدمات توظيف لمستخدميها.

وكانت شركة "إكس" قد استحوذت في شهر مايو/أيار الماضي، على خدمة توظيف تقني باسم "لاسكي"، بحسب تقارير، وهي أول عملية استحواذ للمنصة منذ شراء إيلون ماسك موقع تويتر، كما كان يُعرف وقتها بهذا الاسم، العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.

وتعتزم الشركة تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة اعتبارا من يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتنص سياسة التحديث الجديدة على: "جمع واستخدام معلوماتك الشخصية (مثل سجل التوظيف وسجل المراحل التعليمية ورغبات التوظيف والمهارات والقدرات ونشاط البحث عن وظيفة والمشاركة وأشياء من هذا القبيل) لاقتراح وظائف محتملة لك ومشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين عند التقدم لشغل وظيفة، ولتمكين أصحاب العمل من التعرف على المرشحين المحتملين للوظائف، وعرض المزيد من الإعلانات ذات الصلة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعتزم الشركة تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة اعتبارا من يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

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وتقول منصة "إكس" إن جمع البيانات البايومترية، وهو مصطلح يشير إلى جمع البيانات المتعلقة بالملامح الجسدية للشخص كمسح الوجه أو بصمة الإصبع، سيكون لمستخدمي خدمة "إكس بريميوم".

وأضافت الشركة لبي بي سي: "ستوفر (منصة) إكس خيارا لإظهار بطاقة الهوية الحكومية الخاصة، فضلا عن صورة شخصية (سيلفي)، لإضافة خطوة تحقق من هوية المستخدم".

وقالت: "قد تُستخرج البيانات البايومترية من كل من بطاقة الهوية الحكومية وصورة شخصية (سيلفي) لأغراض المطابقة. وستساعدنا هذه الخطوة أيضا على ربط الحساب بشخص حقيقي، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ذلك، من خلال تسجيل بطاقة الهوية الصادرة بمعرفة الحكومة، فضلا عن كون الخطوة تساعد المنصة أيضا في التصدي لمحاولات انتحال شخصية وجعل المنصة أكثر أمانا".

كما أكد ماسك على خطط منصة "إكس" لإتاحة خيار إجراء المستخدمين مكالمات مصورة وصوتية، وقال إن الخاصية سوف "تعمل على أنظمة (تشغيل) آي أو إس وأندرويد وماك والكمبيوتر الشخصي" ولن تكون هناك حاجة إلى رقم هاتف.

ووصف ماسك إكس بـ "سجل العناوين العالمي الفعال".

وعلى الرغم من ذلك لم يُحدد بعد موعد لطرح خاصية الاتصال الجديدة.