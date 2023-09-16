كيف خسرت 120 ألف جنيه إسترليني بسبب عملية احتيال رومانسية

صدر الصورة، LINDA YOUNG التعليق على الصورة، كانت ليندا يونغ ضحية احتيال رومانسي.

Author, هارفي داي

Role, بي بي سي نيوز

قبل 56 دقيقة

في هذا المقال، تشرح ضحية احتيال رومانسي وخبيرة احتيال وكتاب فيلم تشويقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، كيف يتم استخدام مصطلح "الاحتيال الرومانسي" لخداع الناس وسرقة أموالهم.

بعد أن طلقت زوجها بعد 24 عاما من زواجهما، وجدت ليندا يونغ نفسها وحيدة في منزلها الواقع في بلدة ساحلية صغيرة. لقد أنهى أطفالها الكبار دراستهم الجامعية وخرجوا من المنزل، ولم يكن لديها أشخاص حولها.

كانت ليندا مستعدة لعلاقة جديدة، لذلك قررت خوض تجربة المواعدة عبر الإنترنت. وسرعان ما التقت ليندا، وهي امرأة منشغلة و تعمل مديرة مدرسة للتعليم الخاص، برجل وسيم على موقع مواعدة لمن تجاوزوا سن الخمسين.

ومع ذلك، تم خداعها في غضون ستة أشهر فقط، وسرقة أكثر من 150 ألف دولار منها .

وتتذكر ليندا كيف وقعت في غرام محتالها من خلال رسائل البريد الإلكتروني اليومية والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في وقت متأخر من الليل - وكان الاثنان مرتبطين بولعهما المشترك بالكلاب.

تتذكر ليندا قائلة :"سيكون محبا ومهتما للغاية. لم أستطع إيقاف اندفاع الأدرينالين. لقد كان الأمر يبعث على الإدمان. في كل مرة كان يرن فيها هاتفي أو تصلني رسالة نصية منه. كان عالمي كله يُضأ ."

وسرعان ما حلما - أو هكذا اعتقدت ليندا - بحياتهما المستقبلية معا، طلب المال للاستثمار نيابة عنهما.

كان لديها شعور، منذ البداية، بأنه ليس من الصواب أن ترسل له المال، لكنه كان يطمئنها ويتلاعب بها عاطفيا، قائلاً: "لكننا نستثمر فقط في مستقبلنا. كل هذا سيعود إلينا".

عندما تنظر ليندا على تجربتها تعتبرها "جنونا مؤقتا" وتقول إنها كانت "تحت تأثير سحره".

تقول ليزا ميلز، خبيرة الاحتيال الرومانسي في جمعية دعم الضحايا الخيرية، إن مصطلح "الخداع الرومانسي" يعني التلاعب بشخص ما للتشكيك في سلامته العقلية و يمكن أن يكون أسلوبا شائعا لخداع الناس وسلب أموالهم.

وتضيف ميلز، قائلة: "هذا الألم يؤثر سلبا على صحتهم العقلية والجسدية".

وبالنسبة لجيني سكينر، التي شاركت في كتابة سلسة المسلسل الدرامي لـبي بي سي والذي يُعرف باسم "الأحداث التالية مبنية على حزمة من الأكاذيب" والذي يدور حول شبكة متشابكة من الخداع والتلاعب الضالعة في عمليات الاحتيال الرومانسية، فإن الموضوع الرئيسي في هذه الحالات هو "التجربة المخيفة للغاية" للتلاعب بالعقول. إنه شيء واجهته هي وزميلتها في الكتابة، شقيقتها بينيلوبي، أثناء التحدث إلى ضحايا في الواقع كجزء من بحثهما.

"عمليات الاحتيال في كل مكان"

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ووفقا لخبيرة الاحتيال الرومانسي ليزا ميلز، إذا تحدى الضحايا الشخص الذي يحتالهم رومانسيا بشأن إرسال الأموال، فغالبا ما يشعرون بالذنب. إذا يوجه المحتالون عبارات لهم مثل، "إذا كنت تحبني حقا، فلن تتساءل لماذا أحتاج إلى هذا المبلغ من المال بهذه السرعة". أو "قلت من قبل أنك تريد مساعدتي، ما الذي تغير؟"

وتقول ميلر إن عمليات الاحتيال الرومانسية "خبيثة بشكل خاص" لأنها تلعب على الرغبة الأساسية في الحب والتواصل. وتضيف ليزا: "حتى بالنسبة للأشخاص الذين يدركون الاحتيال الرومانسي، فإن التواجد في "فقاعة الحب" يمكن أن يشوه إحساسهم بالواقع ويجعلهم عرضة للخطر".

كما تقول ليندا، التي لم تسترد أموالها المسروقة قط: "لقد استغرق الأمر وقتا طويلاً للتغلب على الفضيحة".

تدور أحداث مسلسل "الأحداث التالية مبنية على حزمة من الأكاذيب"، حول الفنان الرومانسي الدكتور روب تشانس (يلعب دوره أليستر بيتري)، الذي يستهدف مساعدة عارضة الأزياء، أليس نيومان (تلعب دورها ريبيكا ستاتون) قبل أن يستهدف المؤلفة صاحبة الكتب الأكثر مبيعا، شيريل هاركر (تلعب دورها المرشحة للأوسكار ماريان جان بابتيست).

وعلى الرغم من أن أحداث سلسلة ال مسلسل، التي كتبتها كل جيني وبينيلوبي، ليست مبنية على أي أحداث حقيقية ، إلا أنهما تتذكران كيفا كانتا مفتونتين بشكل خاص بالمحتالين البارزين مثل بيرني مادوف، الممول الأمريكي الذي أدار خطة بونزي بقيمة 64.8 مليار دولار، وإليزابيث هولمز، التي كانت وراء شركة ثيرانوس الناشئة لاختبار الدم، وبيلي ماكفارلاند من مهرجان فاير.

كما واجهت بينيلوبي مؤخرا أحد المحتالين، بعد تلقيها رسالة بريد إلكتروني احتيالية تتضمن فاتورة مزورة. وتقول: "كنت في عجلة من أمري وكان الأمر يتعلق بالمال، وهذا جعلني أشعر بالقلق، فضغطت عليه وأدخلت جميع معلوماتي الشخصية".

صدر الصورة، DONALD SAGE MACKAY التعليق على الصورة، كتبت الشقيقتان بينيلوبي (يسارا) وجيني سكينر (يمينا) مسلسل الإثارة "الأحداث التالية مبنية على حزمة من الأكاذيب" المكون من خمسة أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية .

أحد الأسئلة الرئيسية في هذا المسلسل هو: "لماذا يستمر المحتالون الرومانسيون في الإفلات من جرائمهم؟"

وتقول خبيرة الاحتيال، ليزا إننا بحاجة إلى الحد من إلقاء اللوم على الضحية. "اللغة المستخدمة مهمة – كثيرا ما يصف الناس الضحايا بأنهم "وقعوا" في عملية احتيال، بينما هم في الواقع، تعرّضوا للاستغلال. لا يمكنك أبدا القول إن شخصا ما "وقع" ضحية لعملية سطو".

عندما يتعلق الأمر بالتعرض للخداع، يقول الممثل أليستير بيتري، "أعتقد أننا قلنا جميعا: "لا هذا لن يحدث لي أبدا، لكنني أكاد أجزم أنه حدث لنا جميعا بنسب متفاوتة.

"إنه يحدث في كل مكان".

كيفية تصبح في مأمن من عمليات الاحتيال الرومانسية؟

• كن حذرا بشأن تلقي أي طلبات للحصول على أموال من شخص لم تقابله شخصيا أبدا من قبل، خاصة إذا كنت قد التقيته مؤخرا فقط عبر الإنترنت.

• تحدث إلى عائلتك أو أصدقائك للحصول على النصيحة.

• قد تكون صور الملف الشخصي غير حقيقية – أبحث أولاً. يمكن أن يؤدي إجراء بحث عكسي عن الصور على محرك البحث، إلى العثور على صور اُلتقطت من مكان ما - أو من شخص آخر.

كيف تدعم شخصا تعرّض لعملية احتيال رومانسية؟