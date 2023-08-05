إطلاق نار في تل أبيب يسفّر عن إصابة ثلاثة إسرائيليين ومقتل منفذ الهجوم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طوق أمني للشرطة الإسرائيلية في مكان العملية

قبل 17 دقيقة

أصيب ثلاثة إسرائيليين بينهم حالة حرجة بعد إطلاق نار في شارع مركزي في تل أبيب يوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام والشرطة وأجهزة الإسعاف الاسرائيلية.

وذكرت خدمة الإسعاف إن المصاب بجروح بالغة "نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

وقالت الشرطة إنها تلقّت معلومات تتصل بـ"هجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب"، وأضافت أنها تنظر في الحادث على أنه هجوم "مشتبه به".

وأوضحت أن "محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة.. فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد الإرهابي".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل منفذ الهجوم.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل فتى فلسطيني في هجوم شنّه مدنيون إسرائيليون على قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيليا.