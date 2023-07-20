ارتفاع أسعار القمح "بشكل حاد" بعد التهديد الروسي باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية

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Author, إيميلي ماكغارفي

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

الجيش الروسي يستهدف صوامع الحبوب الأوكرانية.. بعد انسحاب موسكو من اتفاق البحر الأسود 19 يوليو/ تموز 2023

ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد في الأسواق العالمية، بعد إعلان روسيا أنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كأهداف عسكرية.

وأعلنت روسيا هذا الأسبوع، انسحابها من اتفاقية كانت تضمن العبور الآمن لشحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

واتهم متحدث باسم البيت الأبيض روسيا بالتخطيط لتحميل أوكرانيا مسؤولية الهجمات على السفن المدنية.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للعودة فوراً إلى الاتفاقية، في حال تلبية طلباته، بما في ذلك إعادة ربط المصرف الروسي الزراعي بنظام دفع عالمي.

وقال مسؤول محلي إن الضربات الجوبة الروسية على مرفأ ميكولايف أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص مساء الأربعاء. ووردت أنباء عن غارات جوية أخرى استهدفت ميناء أوديسا.

وقتلت فتاة في قصف بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق مسؤول محلي يدعمه الروس.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف البنية التحتية لتصدير الحبوب عمداً، وبتشكيل خطر على البلاد الضعيفة.

ودعت كييف دول أخرى في البحر الأسود إلى التدخل لضمان عبور آمن لسفن الشحن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء (21:00 بتوقيت غرينتش)، سيُنظر إلى أي سفينة تبحر في البحر الأسود باتجاه الموانئ الأوكرانية، على أنها ناقلة مُحتملة لشحنات عسكرية وطرف في الصراع.

وأضافت أن "الدول التي تضع أعلامها على مثل هذه السفن، ستعتبر متورطة في الصراع في أوكرانيا، إلى جانب نظام كييف".

وارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوربية بنسبة 8.2 في المئة يوم الأربعاء، ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو. بينما ارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4 في المئة.

وقفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 في المئة يوم الأربعاء، وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد، منذ الغزو الروسي لأوكرنيا.

وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكورا سولسكي إن الضربات الجوية دمرت 60 ألف طن من الحبوب، وألحقت أضرارا بجانب كبير من البنية التحتية لتصديرها.

وبدأت روسيا استهداف الموانئ الأوكرانية في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، بعد ساعات من انسحابها من صفقة الحبوب.

وقالت شارلي سيرناتينغر، المحلّلة في منصة الخدمات المالية "ماريكس كابيتال"، إن التهديد الناجم عن مثل هذا التصعيد يمكنه أن "يقطع جميع شحنات الحبوب المنقولة بحرا في البحر الأسود، الأوكرانية والروسية" مما قد يؤدي إلى وضع مشابه لما حدث في بداية الحرب.

وقال جيم غيرلاش، رئيس شركة "آي سي ترايدينغ" إن "الأوضاع زادت حدتها في أوكرانيا. هناك إطلاق نار حقيقي، ولن يصل أحد إلى هناك وسط ما يجري".

وأضاف: "هذه هي سلّة الخبز بالنسبة لأوروبا والمسؤولين عن الشحن يقومون بالإنسحاب".

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، اتهم فلاديمير بوتين، الغرب باستخدام صفقة الحبوب على أنها "ابتزاز سياسي".

واتهمت موسكو أوكرانيا باستخدام ممر الحبوب في البحر الأسود "لأهداف قتالية".