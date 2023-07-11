تركيا تعلن دعمها لطلب السويد عضوية الناتو

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الرئيس التركي ورئيس وزراء السويد يتصافحان أمام أمين عام الناتو عقب الاتفاق على دعم أنقرة لانضمام السويد إلى الحلف

قبل 50 دقيقة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على دعم محاولة السويد للانضمام إلى الحلف العسكري.

وأشار إلى أن الزعيم التركي سيحيل طلب السويد إلى البرلمان في أنقرة و "يدعم تصديقه".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "أنا سعيد جدا، إنه يوم رائع للسويد".

وظلت تركيا لعدة أشهر تعرقل انضمام السويد إلى حلف الناتو، متهمة ستوكهولم باستضافة ميليشيات من الأكراد.

وكونها واحدة من 31 عضوا في حلف شمال الأطلسي، فإن لتركيا حق النقض الذي يمكنها أن تستخدمه ضد انضمام أي دولة جديدة إلى التحالف العسكري.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على هذه الأخبار، إنه يرحب بالتزام الرئيس أردوغان بالمضي قدما في "التصديق السريع" على عضوية السويد.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض في هذا الشأن: "أنا على استعداد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. وأتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء كريسترسون والسويد كحليفنا الثاني والثلاثين في الناتو".

كما نشرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "عندما نبلغ اثنين وثلاثين عضوا، نكون جميعا في أمان أكثر".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن انضمام السويد إلى حلف الناتو "سيجعلنا جميعاَ في أمان أكثر ".

وكشف ستولتنبرغ النقاب عن الاتفاق في وقت متأخر الاثنين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس حيث من المقرر أن تفتتح قمة الناتو الثلاثاء. وجاء الاتفاق نتيجة لجلسة محادثات انعقدت بين الزعيمين التركي والسويدي.

ووصف الأمين العام للناتو الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية"، لكنه شدد على أنه لا يمكن تحديد "موعد واضح" لانضمام السويد إلى التحالف العسكري - لأن ذلك يعتمد على البرلمان التركي.

وقال إن البلدين تعاونا من أجل تبديد "المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، وهو تحقق بعد أن عدلت السويد دستورها وغيرت قوانينها ووسعت نطاق عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني – المحظور في تركيا – كما استأنفت صادرات الأسلحة إلى تركيا.

وبعد إعلان تركيا دعمها طلب السويد عضوية الناتو، تظل المجر الدولة التي لم توافق بعد على طلب عضوية السويد الانضمام إلى الناتو.

وردا على سؤال حول معارضة بودابست، قال ستولتنبرغ إن "المجر أوضحت أنها لن تكون آخر دولة تصدق"، مرجحا أن "المشكلة سوف تتم تسويتها".

في وقت سابق الاثنين، بدا أن الرئيس أردوغان يربط الدعم التركي لمسعى السويد للانضمام إلى الناتو بإعادة فتح محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ فترة.

لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى رفض مطالبة أردوغان باستئناف تلك المفاوضات، مؤكدين أن (انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي) قضيتان منفصلتان.

لكن الناتو أصدر بيانا – عقب الإعلان عن هذا الاتفاق – جاء فيه أن السويد ستدعم بقوة جهودا "تستهدف حلحلة عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك "تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتيسير إصدار التأشيرات المتبادلة".

وتقدمت تركيا لأول مرة للانضمام الاتحاد الأوروبي في عام 1987.

لكن منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي، لعب أردوغان أيضا دورا فريدا كزعيم للناتو له تأثير على موسكو.

وساعد الرئيس التركي في الوساطة التي أدت إلى إطلاق مبادرة "حبوب البحر الأسود" العام الماضي، والتي مكنت أوكرانيا من تصدير المنتجات الزراعية من موانئها.

كما كان لأنقرة دور بارز في الإبقاء على الاتفاق ساريا رغم التهديدات الروسية المتكررة بالانسحاب منه.

على الجانب الآخر، أغضبت تركيا موسكو نظرا لإمدادها أوكرانيا بطائرات مسيرة.

كما أثارت غضب مسؤولين روسيين في نهاية الأسبوع الماضي عندما سمحت، في خطوة مفاجئة، لخمسة قادة سابقين من "كتيبة آزوفستال" الأوكرانية في ماريوبول بالعودة إلى كييف في نهاية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.