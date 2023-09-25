الذكاء الاصطناعي يستخدم لاستهداف الأطفال بمعلومات مضللة على يوتيوب

قبل 12 دقيقة

اكتشف فريق كشف الحقائق المزيفة في بي بي سي أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لاستهداف الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال مقاطع فيديو علمية زائفة على موقع يوتيوب تحمل علامة "تعليمية".

وحدد الفريق أكثر من 50 قناة بأكثر من 20 لغة، بما في ذلك العربية والروسية والإسبانية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مليئة بالمعلومات الكاذبة والتي تحصد ملايين المشاهدات، ويجني منشئو المحتوى الأموال من الإعلانات الموضوعة.