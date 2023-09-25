كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتضليل الأطفال على يوتيوب؟

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كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتضليل الأطفال على يوتيوب؟

قبل 43 دقيقة

اكتشف فريق كشف الحقائق المزيفة في بي بي سي أن بعض القنوات على منصة يوتيوب تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو تضم معلومات علمية زائفة وتروج لها باعتبارها "محتوى علمي" وتستهدف الأطفال حول العالم.

وحدد الفريق أكثر من 50 قناة بأكثر من 20 لغة، بما في ذلك العربية والروسية والإسبانية، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تلك المقاطع.